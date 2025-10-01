Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIMINOSOS

Traficantes responsáveis por 9 homicídios são mortos na Bahia

Dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/10/2025 - 17:17 h
A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais. -

Dois integrantes de uma facção criminosa com atuação da cidade de Jequié, interior da Bahia, morreram nesta quarta-feira, 1º, durante uma opereção policial contra o narcotráfico.

Durante incursões para capturar os foragidos da Justiça, os integrantes de facção atiraram contra os policiais e acabaram feridos no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nove homicídios

Os criminosos, que possuía mandados de prisão, participaram de pelo menos nove homicídios no município. A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.

Com os traficantes foram apreendidos:

  • duas pistolas;
  • carregadores;
  • munições;
  • porções de entorpecentes;
  • entre outros itens.

Leia Também:

Suspeito de aplicar golpe milionário na Bahia é preso
Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo
Confronto entre PM e BDM termina com homem morto em Salvador

“As investigações continuam com o objetivo de localizar mais armamentos e identificar outros integrantes do grupo criminoso”, destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.

A operação foi orientada pela inteligência, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e a Polícia Militar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Confronto Facção criminosa Ficco Bahia Homicídios Jequié Operação policial polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x