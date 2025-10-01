Traficantes responsáveis por 9 homicídios são mortos na Bahia

A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais. - Foto: Reprodução

Dois integrantes de uma facção criminosa com atuação da cidade de Jequié, interior da Bahia, morreram nesta quarta-feira, 1º, durante uma opereção policial contra o narcotráfico.

Durante incursões para capturar os foragidos da Justiça, os integrantes de facção atiraram contra os policiais e acabaram feridos no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nove homicídios

Os criminosos, que possuía mandados de prisão, participaram de pelo menos nove homicídios no município. A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.

Com os traficantes foram apreendidos:

duas pistolas;

carregadores;

munições;

porções de entorpecentes;

entre outros itens.

“As investigações continuam com o objetivo de localizar mais armamentos e identificar outros integrantes do grupo criminoso”, destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.

A operação foi orientada pela inteligência, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e a Polícia Militar.