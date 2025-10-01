CRIMINOSOS
Traficantes responsáveis por 9 homicídios são mortos na Bahia
Dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais
Por Leilane Teixeira
Dois integrantes de uma facção criminosa com atuação da cidade de Jequié, interior da Bahia, morreram nesta quarta-feira, 1º, durante uma opereção policial contra o narcotráfico.
Durante incursões para capturar os foragidos da Justiça, os integrantes de facção atiraram contra os policiais e acabaram feridos no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.
Nove homicídios
Os criminosos, que possuía mandados de prisão, participaram de pelo menos nove homicídios no município. A dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e também execuções de rivais.
Com os traficantes foram apreendidos:
- duas pistolas;
- carregadores;
- munições;
- porções de entorpecentes;
- entre outros itens.
“As investigações continuam com o objetivo de localizar mais armamentos e identificar outros integrantes do grupo criminoso”, destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.
A operação foi orientada pela inteligência, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e a Polícia Militar.
