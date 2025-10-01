Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito de aplicar golpe milionário na Bahia é preso

Esquema envolvia investimentos que prometiam lucros mensais fixos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/10/2025 - 15:40 h
Homem é preso suspeito de fazer diversos golpes
Homem é preso suspeito de fazer diversos golpes

Um homem foi preso suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que acontecia em Conceição do Coité, interior da Bahia. A prisão aconteceu nesta quarta-feira, 01, em Alagoas, onde o indivíduo estava foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ofertava alguns investimentos em renda variável com a promessa de rendimentos fixos de aproximadamente 5% ao mês. O prejuízo estimado é de R$ 60 milhões.

Contratos formais

Para apresentar uma maior credibilidade aos golpes, o homem utilizava contratos formais, vários com a firma reconhecida em cartório, fato que atrai mais investidores.

Investigações

As investigações começaram depois de 15 vítimas registrarem boletins de ocorrência (BO). Porém a polícia supõe que mais de 300 pessoas tenham sido ludibriadas.

Segundo o coordenador regional da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia Interestadual Plínio Monteiro Mota, os valores aplicados pelas vítimas variavam de R$ 10 mil a R$ 440 mil.

Prisão e apreensão

  • Durante a prisão do suspeito, foram apreendidos:
  • Notebooks;
  • Celular;
  • HD externo;
  • Pendrive;
  • Um veículo;
  • Documentos;
  • Caderno com anotações.
Veículo apreendido na operação
Veículo apreendido na operação | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Após ser preso, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Santana do Ipanema, em Alagoas, para comprovação da integridade física e, logo depois, foi levado à sede da Segunda Delegacia Regional da Gerência de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça de Conceição do Coité.

estelionato golpe prisão

x