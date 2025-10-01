POLÍCIA
Suspeito de aplicar golpe milionário na Bahia é preso
Esquema envolvia investimentos que prometiam lucros mensais fixos
Um homem foi preso suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que acontecia em Conceição do Coité, interior da Bahia. A prisão aconteceu nesta quarta-feira, 01, em Alagoas, onde o indivíduo estava foragido.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ofertava alguns investimentos em renda variável com a promessa de rendimentos fixos de aproximadamente 5% ao mês. O prejuízo estimado é de R$ 60 milhões.
Contratos formais
Para apresentar uma maior credibilidade aos golpes, o homem utilizava contratos formais, vários com a firma reconhecida em cartório, fato que atrai mais investidores.
Investigações
As investigações começaram depois de 15 vítimas registrarem boletins de ocorrência (BO). Porém a polícia supõe que mais de 300 pessoas tenham sido ludibriadas.
Segundo o coordenador regional da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia Interestadual Plínio Monteiro Mota, os valores aplicados pelas vítimas variavam de R$ 10 mil a R$ 440 mil.
Prisão e apreensão
- Durante a prisão do suspeito, foram apreendidos:
- Notebooks;
- Celular;
- HD externo;
- Pendrive;
- Um veículo;
- Documentos;
- Caderno com anotações.
Após ser preso, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Santana do Ipanema, em Alagoas, para comprovação da integridade física e, logo depois, foi levado à sede da Segunda Delegacia Regional da Gerência de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça de Conceição do Coité.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes