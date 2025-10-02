Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Água da banheira de motel onde PM e empresária morreram chegou a 50ºC

Casal morreu com intoxicação e hipertermia

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 8:40 h
Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos
Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos -

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva morreram de forma acidental em um motel de São José (SC), na Grande Florianópolis. O caso ocorreu em 11 de agosto, e o resultado da perícia foi divulgado nesta quarta-feira, 1º.

A investigação concluiu que o casal faleceu em decorrência do uso de drogas e álcool combinado com a exposição prolongada a altas temperaturas, dentro de uma banheira que chegou a 50 °C.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as investigações, além da banheira superaquecida, o aquecedor do ambiente também estava ligado, o que agravou o quadro. Foram encontrados resquícios de cocaína e níveis de álcool e drogas suficientes para causar intoxicação.

Leia Também:

Homem é preso em hospital por agredir esposa e enteada na Bahia
Preso por tentativa de homicídio oferece propina a carcereiro na Bahia
Deputado baiano foragido da PF abadona carro blindado em possível fuga

De acordo com a perita-geral Andressa Boer Fronza, o casal morreu por intoxicação exógena associada à hipertermia, quadro que levou à falência orgânica. O inquérito confirma que não houve participação de terceiros, reforçando a hipótese de morte acidental.

Antes do ocorrido, o casal havia participado da festa de aniversário da filha de 4 anos e, mais tarde, foi a uma casa noturna, mas decidiu seguir para o motel, onde ocorreu a tragédia. Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos e não tinham histórico de violência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casal morte acidental motel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x