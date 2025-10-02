Água da banheira de motel onde PM e empresária morreram chegou a 50ºC

Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva morreram de forma acidental em um motel de São José (SC), na Grande Florianópolis. O caso ocorreu em 11 de agosto, e o resultado da perícia foi divulgado nesta quarta-feira, 1º.

A investigação concluiu que o casal faleceu em decorrência do uso de drogas e álcool combinado com a exposição prolongada a altas temperaturas, dentro de uma banheira que chegou a 50 °C.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as investigações, além da banheira superaquecida, o aquecedor do ambiente também estava ligado, o que agravou o quadro. Foram encontrados resquícios de cocaína e níveis de álcool e drogas suficientes para causar intoxicação.

De acordo com a perita-geral Andressa Boer Fronza, o casal morreu por intoxicação exógena associada à hipertermia, quadro que levou à falência orgânica. O inquérito confirma que não houve participação de terceiros, reforçando a hipótese de morte acidental.

Antes do ocorrido, o casal havia participado da festa de aniversário da filha de 4 anos e, mais tarde, foi a uma casa noturna, mas decidiu seguir para o motel, onde ocorreu a tragédia. Jeferson e Ana estavam juntos há quase 20 anos e não tinham histórico de violência.