POLÍCIA

Homem é preso em hospital por agredir esposa e enteada na Bahia

Suspeito deu entrada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/10/2025 - 7:56 h
Os crimes ocorreram em 2024 -

Um homem de 46 anos foi preso na tarde de terça-feira, 30, ao dar entrada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. O suspeito é acusado de agredir e ameaçar sua companheira e a enteada.

A ação foi realizada pela Polícia Civil e cumpriu um mandado judicial pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2024 e levaram à expedição do mandado de prisão preventiva.

A prisão foi efetuada por equipes da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), em parceria com a Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro e com apoio do Posto Policial Civil do Hospital Clériston Andrade.

Após ser detido, o homem permanece à disposição da Justiça, onde responderá pelas medidas legais cabíveis.

Lei Maria da Penha Polícia Civil Violência contra a mulher

