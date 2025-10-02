POLÍCIA
Homem é preso em hospital por agredir esposa e enteada na Bahia
Suspeito deu entrada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana
Por Victoria Isabel
Um homem de 46 anos foi preso na tarde de terça-feira, 30, ao dar entrada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. O suspeito é acusado de agredir e ameaçar sua companheira e a enteada.
A ação foi realizada pela Polícia Civil e cumpriu um mandado judicial pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2024 e levaram à expedição do mandado de prisão preventiva.
Leia Também:
A prisão foi efetuada por equipes da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), em parceria com a Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro e com apoio do Posto Policial Civil do Hospital Clériston Andrade.
Após ser detido, o homem permanece à disposição da Justiça, onde responderá pelas medidas legais cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes