POLÍCIA
Preso por tentativa de homicídio oferece propina a carcereiro na Bahia
Homem estava preso desde o último dia 12 de setembro em Iraquara
Por Redação
Preso desde o dia 12 de setembro por tentativa de homicídio um homem foi autuado em flagrante na terça-feira (30) por corrupção ativa ao oferecer R$ 5 mil a um carcereiro para facilitar sua fuga da Delegacia Territorial de Iraquara, onde está detido.
O crime que motivou a prisão ocorreu no dia 16 de agosto, no povoado de Matinha do Cerco, em Iraquara, no interior da Bahia, durante um desentendimento com a vítima. Em depoimento, o investigado informou que teria agido após sofrer ameaças de morte.
O suspeito foi submetido aos exames de praxe e permanece à disposição da Justiça, agora respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção ativa.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes