Preso por tentativa de homicídio oferece propina a carcereiro na Bahia

Homem estava preso desde o último dia 12 de setembro em Iraquara

02/10/2025 - 6:59 h
Tentativa de homicídio ocorreu no dia 16 de agosto
Tentativa de homicídio ocorreu no dia 16 de agosto -

Preso desde o dia 12 de setembro por tentativa de homicídio um homem foi autuado em flagrante na terça-feira (30) por corrupção ativa ao oferecer R$ 5 mil a um carcereiro para facilitar sua fuga da Delegacia Territorial de Iraquara, onde está detido.

O crime que motivou a prisão ocorreu no dia 16 de agosto, no povoado de Matinha do Cerco, em Iraquara, no interior da Bahia, durante um desentendimento com a vítima. Em depoimento, o investigado informou que teria agido após sofrer ameaças de morte.

O suspeito foi submetido aos exames de praxe e permanece à disposição da Justiça, agora respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção ativa.

Homem é preso por tentativa de homicídio contra vizinho na RMS
Após ser baleado, empresário é preso acusado de tentativa de roubo
Suspeitos tomam chave de ônibus e atravessam coletivo na Via Regional
Simões Filho: perícia com luminol marca buscas por desaparecidas

x