Preso por tentativa de homicídio oferece propina a carcereiro na Bahia

Tentativa de homicídio ocorreu no dia 16 de agosto - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Preso desde o dia 12 de setembro por tentativa de homicídio um homem foi autuado em flagrante na terça-feira (30) por corrupção ativa ao oferecer R$ 5 mil a um carcereiro para facilitar sua fuga da Delegacia Territorial de Iraquara, onde está detido.

O crime que motivou a prisão ocorreu no dia 16 de agosto, no povoado de Matinha do Cerco, em Iraquara, no interior da Bahia, durante um desentendimento com a vítima. Em depoimento, o investigado informou que teria agido após sofrer ameaças de morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito foi submetido aos exames de praxe e permanece à disposição da Justiça, agora respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção ativa.