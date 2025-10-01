SALVADOR
Suspeitos tomam chave de ônibus e atravessam coletivo na Via Regional
Homem fugiram levando a chave do ônibus
Por Leilane Teixeira
Suspeitos de envolvimento com o tráfico invadiram um ônibus e tomaram a chave, deixando o coletiva atravessado no na Via Regional, nas proximidades de São Rafael, em Salvador, na noite desta quarta-feira, (1º).
A ação bloqueou a vida, provocando intenso engarrafamento no local. Segundo informações iniciais, homens armados abordaram o coletivo, obrigaram o motorista a entregar a chave e posicionaram o veículo atravessado na pista, interrompendo o trânsito nos dois sentidos.
Suspeitos fugiram
Depois da ação, os suspeitos fugiram levando a chave. Dessa forma, o coeltivo demorou mais tempo para ser retirado. A via só foi liberad hras depois.
Policiais militares e agentes da Transalvador estiveram no local para normalizar a situação. Segundo a PM, buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado. foram mobilizados para a área a fim de normalizar a situação. Não houve registro de feridos.
Leia Também:
O ato, seria mais uma ação em represália a morte de duas pessoas em São Marcos, no domingo, 22. Entre elas, o jovem Caíque, de 16 anos. A família realizou diversos protestos ao longo da semana afirmando a inocência dele.
Nesta quarta, a Polícia Militar afastou os pms envolvidos na ação.
Ônibus atravessados em outros bairros
Essa não é a primeira vez que ônibus são invadidos, tem as chaves tomadas e são atravessados em via pública. Na segunda-feira, 29, dois veículos também passaram pela mesma situação nos bairros:
- Amaralina
- Vale das Pedrinhas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes