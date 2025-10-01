Suspeitos tomam chave de ônibus e atravessam coletivo na Via Regional

A ação bloqueou a vida, provocando intenso engarrafamento no local - Foto: Redes sociais

Suspeitos de envolvimento com o tráfico invadiram um ônibus e tomaram a chave, deixando o coletiva atravessado no na Via Regional, nas proximidades de São Rafael, em Salvador, na noite desta quarta-feira, (1º).

A ação bloqueou a vida, provocando intenso engarrafamento no local. Segundo informações iniciais, homens armados abordaram o coletivo, obrigaram o motorista a entregar a chave e posicionaram o veículo atravessado na pista, interrompendo o trânsito nos dois sentidos.

Suspeitos fugiram

Depois da ação, os suspeitos fugiram levando a chave. Dessa forma, o coeltivo demorou mais tempo para ser retirado. A via só foi liberad hras depois.

Policiais militares e agentes da Transalvador estiveram no local para normalizar a situação. Segundo a PM, buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado. foram mobilizados para a área a fim de normalizar a situação. Não houve registro de feridos.

O ato, seria mais uma ação em represália a morte de duas pessoas em São Marcos, no domingo, 22. Entre elas, o jovem Caíque, de 16 anos. A família realizou diversos protestos ao longo da semana afirmando a inocência dele.

Nesta quarta, a Polícia Militar afastou os pms envolvidos na ação.

Ônibus atravessados em outros bairros

Essa não é a primeira vez que ônibus são invadidos, tem as chaves tomadas e são atravessados em via pública. Na segunda-feira, 29, dois veículos também passaram pela mesma situação nos bairros: