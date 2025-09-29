Ônibus são invadidos e atravessados em duas grandes vias de Salvador

Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h - Foto: Redes sociais

Dois ônibus foram atravessados na pista, interditando as vias de acesso aos bairros Vale das Pedrinhas e Amaralina, na tarde desta segunda-feira, 29.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), repassadas ao Portal A Tarde, populares invadiram os coletivos, retiraram as chaves das mãos dos motoristas e exigiram que todos os passageiros descessem. Em seguida, interditaram as vias.

As linhas dos ônibus envolvidos na ocorrência foram:

0140 - Cardeal da Silva x Rio Vermelho: o veículo ficou atravessado na Rua Visconde de Itaboraí, em Amaralina.

1053 - Estação Mussurunga x Barra 3: ficou atravessado no Vale das Pedrinhas.

Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e atuou para a retomada do serviço.

Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h.