PROTESTOS

Ônibus são invadidos e atravessados em duas grandes vias de Salvador

Polícia Militar precisou ser acionada e atuou para a retomada do serviço Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e atuou para a retom

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

29/09/2025 - 17:13 h
Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h
Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h -

Dois ônibus foram atravessados na pista, interditando as vias de acesso aos bairros Vale das Pedrinhas e Amaralina, na tarde desta segunda-feira, 29.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), repassadas ao Portal A Tarde, populares invadiram os coletivos, retiraram as chaves das mãos dos motoristas e exigiram que todos os passageiros descessem. Em seguida, interditaram as vias.

As linhas dos ônibus envolvidos na ocorrência foram:

  • 0140 - Cardeal da Silva x Rio Vermelho: o veículo ficou atravessado na Rua Visconde de Itaboraí, em Amaralina.
  • 1053 - Estação Mussurunga x Barra 3: ficou atravessado no Vale das Pedrinhas.

Durante a ação, a Polícia Militar foi acionada e atuou para a retomada do serviço.

Segundo a Transalvador, que também esteve no local, as vias foram liberadas e a situação foi normalizada por volta das 16h.

