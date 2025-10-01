PMs envolvidos em morte de adolescente em São Marcos são afastados

Caíque dos Santos Reis, de 16 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os policiais militares envolvidos na ação que terminou com morte do adolescente Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, no bairro de São Marcos, em Salvador, foram afastados das atividades de ruas. A corporação confirmou a informação nesta quarta-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, logo tomou conhecimento da ocorrência, determinou a adoção imediata do protocolo que estabelece as medidas a serem aplicadas em situações de ocorrência com trauma, inclusive aquelas que resultam em lesão corporal grave ou morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o regulamento, os policiais militares envolvidos foram afastados das atividades operacionais, submetidos a oitivas individuais e encaminhados ao Departamento de Promoção Social da PM. Na unidade, recebem acompanhamento psicológico especializado, participam de atividades de apoio emocional e de palestras diárias voltadas à valorização da vida e aos valores humanos, permanecendo sob acompanhamento administrativo até a conclusão das investigações.

| Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo a PM, as apurações ocorrem em duas frentes complementares:

Na esfera administrativa, conduzida pela Corregedoria-Geral da PM, sob a responsabilidade direta do coronel Delmo, corregedor-geral;

Na esfera criminal, a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, responsável por investigar as circunstâncias do fato.

"A Polícia Militar da Bahia reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a defesa da vida, ressaltando que não compactua com desvios de conduta e assegurará a plena responsabilização de eventuais excessos, sempre garantindo os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa", disse em nota.