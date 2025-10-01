Prefeitura implanta reconhecimento facial e botão do pânico em escola

- Foto: Reprodução

Após o ataque a tiros na Escola de Ensino Médio Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, na última quinta-feira, 25, a prefeitura do município anunciou a implantação de um projeto piloto de segurança com reconhecimento facial e botão do pânico em uma escola municipal. Na ação criminosa, dois adolescentes morreram e três ficaram feridos.

A medida será inicialmente testada na Escola Municipal José Parente Prado, no bairro Sumaré, uma área classificada como de vulnerabilidade social, e poderá ser estendida para as 89 unidades da rede municipal.

A iniciativa começa a funcionar já nessa quinta-feira, 2 de outubro, uma semana após o crime que deixou os adolescentes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, de 16 anos, e Luis Claudio Sousa Oliveira Filho, 17, mortos. O ataque foi praticado por dois homens armados, que chegaram ao local em uma motocicleta já atirando nos jovens, que estavam no pátio da escola. Três outros alunos foram baleados - dois já receberam alta médica e um permanece internado.

Victor Guilherme estava no pátio da escola com as outras vítimas | Foto: Reprodução Mateus Ferreira/ SVM

O sistema

O sistema de segurança que será instalado na escola piloto inclui oito câmeras de alta resolução, leitura biofacial para controle de acesso, e uma torre equipada com botão de pânico, sirene com giroflex e visão de 180º posicionada na entrada da unidade. Toda essa estrutura será conectada a uma Central de Comando e Operações (CCO), operada pela empresa responsável pelo software de reconhecimento facial, que também se comunica com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, garantindo resposta rápida em situações emergenciais.

Segundo a prefeitura, o projeto vai permitir não apenas reforçar a segurança, mas também tornar a gestão escolar mais eficiente. A tecnologia substituirá a chamada manual dos alunos e permitirá que os pais sejam notificados, via aplicativo, sobre os horários de entrada e saída de seus filhos.

O sistema também ajudará a contabilizar com precisão a presença diária dos estudantes, o que pode contribuir para evitar o desperdício de merenda escolar e melhorar a gestão de programas sociais, como o Bolsa Família, por meio do compartilhamento de dados com órgãos como CRAS e Conselho Tutelar.

A Escola José Parente Prado atende atualmente 907 alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. A prefeitura informou que fez um mapeamento técnico da unidade, que possui área de 2.600 m², para garantir que o monitoramento cubra todos os pontos vulneráveis, desde a entrada até as áreas comuns internas.

Segundo o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), a medida atende a uma demanda urgente por mais segurança dentro das escolas. “Estamos unindo inovação e responsabilidade para oferecer um ambiente mais seguro, humano e eficiente para todos”, declarou.

A Escola Estadual Luis Felipe, onde ocorreu o ataque, permanecerá fechada até segunda-feira, 6 de outubro. Enquanto isso, a gestão escolar realiza ações de acolhimento e apoio psicossocial voltadas aos estudantes, suas famílias e servidores.

Investigação e prisão

Criminosos chegaram ao local de moto | Foto: Reprodução

O ataque foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que os dois atiradores chegaram de moto por volta das 9h30, se aproximaram da lateral da escola e dispararam contra os alunos pelo portão que separa o pátio da rua. As imagens também mostram estudantes em pânico tentando fugir da escola.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que foram encontradas drogas, uma balança de precisão e materiais de embalagem na bolsa de uma das vítimas fatais, o que levanta a hipótese de envolvimento com o tráfico de drogas, ainda em investigação.

Um dos autores dos disparos, identificado como Bruno Amorim Rodrigues, foi capturado no dia seguinte ao crime no bairro Sumaré. O segundo suspeito segue foragido até o momento.