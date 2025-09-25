Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Tiroteio em escola deixa dois alunos mortos e três feridos

Ataque ocorreu durante intervalo das aulas; polícia investiga ligação com facções criminosas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/09/2025 - 14:22 h
Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde
Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde -

Dois alunos foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE), na manhã desta quinta-feira, 25. As vítimas fatais, de 16 e 17 anos, foram identificadas como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio.

O ataque aconteceu durante o intervalo das aulas, quando dezenas de jovens estavam no pátio e nos corredores da unidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os disparos foram feitos da calçada por criminosos ainda não identificados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A investigação inicial aponta que a ação pode ter ligação com disputas entre facções criminosas. Com uma das vítimas, segundo a SSPDS, foram encontrados drogas, uma balança de precisão e embalagens.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas, e buscas seguem em andamento para localizar os suspeitos. “Todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados para capturar os envolvidos”, afirmou a pasta em nota.

Alunos relataram pânico durante o ataque. Um estudante contou que escapou por não ter ido à escola no dia da tragédia. “Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali no pátio. E hoje, falaram que passaram atirando”, disse à TV Verdes Mares.

Victor Guilherme é uma das vítimas fatais do tiroteio
Victor Guilherme é uma das vítimas fatais do tiroteio | Foto: Reprodução | Mateus Ferreira/ SVM/

Outro colega afirmou que teme voltar às aulas: “Não dá nem mais ânimo de vir, porque a gente vai estar correndo risco”.

Repercussão

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou o envio da cúpula da Segurança para Sobral. “Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, declarou.

A Secretaria da Educação do Ceará suspendeu as aulas na unidade nesta sexta-feira (26). A pasta informou que psicólogos da Coordenadoria Regional darão suporte à comunidade escolar no retorno das atividades.

Leia Também:

Paulinho da Força faz ameaça a texto do IR se Anistia não tiver apoio
De novo? Coca-Cola é condenada por vender bebida com corpo estranho
Sem pressão popular, Congresso não mudará escala 6x1, diz ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também lamentou o crime. “Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência em Sobral. Nossas equipes especializadas já acompanham o caso de perto”, afirmou. Ele disse ainda ter colocado toda a estrutura do MEC à disposição do governo estadual.

Ministério Público acompanha caso

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde. O promotor José Borges de Morais disse que a prioridade é dar apoio às vítimas e acompanhar as investigações. “O Ministério Público vai buscar a responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos com esse caso”, afirmou.

Contexto de violência

Na véspera do ataque, uma tentativa de homicídio foi registrada em frente a outra escola pública de Sobral, no bairro Sumaré. Ainda não há confirmação de que os dois episódios estejam relacionados.

Os três alunos feridos foram levados pelo Samu para unidades de saúde da região. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará Sobral tiroteio em escola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

x