Tiroteio em escola deixa dois alunos mortos e três feridos

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde - Foto: Mateus Ferreira/TV Verdes Mares

Dois alunos foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE), na manhã desta quinta-feira, 25. As vítimas fatais, de 16 e 17 anos, foram identificadas como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio.

O ataque aconteceu durante o intervalo das aulas, quando dezenas de jovens estavam no pátio e nos corredores da unidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os disparos foram feitos da calçada por criminosos ainda não identificados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A investigação inicial aponta que a ação pode ter ligação com disputas entre facções criminosas. Com uma das vítimas, segundo a SSPDS, foram encontrados drogas, uma balança de precisão e embalagens.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas, e buscas seguem em andamento para localizar os suspeitos. “Todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados para capturar os envolvidos”, afirmou a pasta em nota.

Alunos relataram pânico durante o ataque. Um estudante contou que escapou por não ter ido à escola no dia da tragédia. “Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali no pátio. E hoje, falaram que passaram atirando”, disse à TV Verdes Mares.

Victor Guilherme é uma das vítimas fatais do tiroteio | Foto: Reprodução | Mateus Ferreira/ SVM/

Outro colega afirmou que teme voltar às aulas: “Não dá nem mais ânimo de vir, porque a gente vai estar correndo risco”.

Repercussão

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou o envio da cúpula da Segurança para Sobral. “Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, declarou.

A Secretaria da Educação do Ceará suspendeu as aulas na unidade nesta sexta-feira (26). A pasta informou que psicólogos da Coordenadoria Regional darão suporte à comunidade escolar no retorno das atividades.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também lamentou o crime. “Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência em Sobral. Nossas equipes especializadas já acompanham o caso de perto”, afirmou. Ele disse ainda ter colocado toda a estrutura do MEC à disposição do governo estadual.

Ministério Público acompanha caso

Representantes do Ministério Público do Ceará visitaram a escola à tarde. O promotor José Borges de Morais disse que a prioridade é dar apoio às vítimas e acompanhar as investigações. “O Ministério Público vai buscar a responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos com esse caso”, afirmou.

Contexto de violência

Na véspera do ataque, uma tentativa de homicídio foi registrada em frente a outra escola pública de Sobral, no bairro Sumaré. Ainda não há confirmação de que os dois episódios estejam relacionados.

Os três alunos feridos foram levados pelo Samu para unidades de saúde da região. O estado de saúde deles não foi divulgado.