POLÍTICA

Sem pressão popular, Congresso não mudará escala 6x1, diz ministro

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, cobra mobilização da sociedade para que o tema avance no Legislativo

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 11:42 h | Atualizada em 25/09/2025 - 11:56
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho -

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reiterou nesta quinta-feira, 25, a necessidade de alterar a jornada de trabalho no modelo 6x1 e destacou que a população deve se mobilizar e pressionar o Congresso para viabilizar a mudança.

Segundo ele, sem mobilização popular e diante da atual composição do Legislativo, é pouco provável que haja avanços nesse tema.

"Se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora", declarou. "Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação", completou, durante entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Ressaltando seu posicionamento sobre a pauta, o ministro reforçou ser favorável à mudança."Eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6x1".

Segundo ele, a solução seria através de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica. Para isso, precisaria da autorização inicial do Congresso, proibindo a escala 6x1.

