Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS ARRECADAÇÃO

Vai uma aposta aí? Salvador pode ter loteria própria; entenda

Projeto de Lei do Executivo foi enviado à Câmara Municipal na quarta-feira, 24

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

25/09/2025 - 10:57 h
Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana.
Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana. -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) busca alternativas para fortalecer os cofres do município. Na quarta-feira, 24 o gestor enviou um projeto de lei para a Câmara de Salvador com a intenção de instituir o serviço público de loterias da capital baiana.

O PL 423/2025 diz que o serviço em questão poderá ser explorado diretamente pelo município ou, indiretamente, mediante concessão ou parceria com a iniciativa privada, por meio de licitação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bíblia passará a ser recurso paradidático em escolas de Salvador
Projeto de Lei propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador
Câmara de Salvador aprova subsídio no transporte público da cidade
Câmara de Salvador discute projeto que proíbe arquitetura hostil em espaços coletivos

A proposta prevê que em caso de concessão, a mesma somente poderá ocorrer para entidades dotadas de capacidade técnica, organizacional e financeira comprovadas, mediante licitação na modalidade concorrência.

A concessão dos serviços lotéricos será realizada com prazo de 10 anos, prorrogável por igual período.

Arrecadação

Conforme o previsto no projeto de lei, a arrecadação bruta será destinada, prioritariamente, ao pagamento dos prêmios e ao recolhimento do imposto de renda incidente.

Sobre o saldo remanescente, serão calculados os valores a serem repassados ao município, inclusive o percentual correspondente à outorga.

A outorga será destinada, prioritariamente, às seguintes áreas:

  • Saúde;
  • Educação;
  • Segurança Pública;
  • Assistência Social;
  • Cultura e Esportes.

Loteria estadual

Projeto parecido foi apresentado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O chefe do Executivo estadual enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Lei nº 25.935/2025 que autoriza a recriação do serviço de Loterias da Bahia (Loteba).

A ideia do governador é deixar a exploração do serviço a cargo da BahiaInveste (Empresa Baiana de Ativos S.A.), sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

De acordo com a proposta, o objetivo é incrementar as receitas públicas destinadas à políticas públicas em diferentes áreas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR loteria projeto de lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Projeto do Executivo quer criar o serviço público municipal de loterias da capital baiana.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x