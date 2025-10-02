Deputado baiano foragido da PF abadona carro blindado em possível fuga

Parlamentar é considerado foragido da Justiça - Foto: Reprodução/TV Bahia

A Polícia Federal (PF) localizou um carro que pode ter sido usado pelo deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha (PRD), durante a fuga. O veículo foi apreendido nesta quarta-feira, 1º, em Feira de Santana.

O parlamentar se tornou alvo de um mandado de prisão no âmbito da Operação Estado Anômico. Ele é suspeito de comandar uma milícia responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação com o jogo do bicho.

O veículo encontrado em Feira de Santana foi abandonado em uma área de mata, com a chave escondida em um dos pneus, o que leva a crer que alguém iria buscá-lo. As informações foram confirmadas pela PF à TV Bahia.

De acordo com a PF, além de ser blindado, o automóvel tem giroflex e comunicação com internet por satélite. Ele foi encaminhado para o pátio da PF, no bairro do Comércio, em Salvador, onde as buscas pelo deputado estadual são coordenadas.

Operação Estado Anômico

Além de Binho, outras nove pessoas são alvos da operação. Quatro policiais militares envolvidos diretamente com o deputado foram presos, além da esposa do parlamentar, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Os dois já haviam sido presos em 2023, mas foram soltos em abril de 2024.



A 'Operação Estado Anômico', foi deflagrada manhã desta quarta-feira, 1º, de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); pela Polícia Federal, Receita Federal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Força Correcional Integrada (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.