Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Deputado baiano foragido da PF abadona carro blindado em possível fuga

Veículo pode ter sido utilizado em fuga do parlamentar

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/10/2025 - 6:32 h | Atualizada em 02/10/2025 - 11:53
Parlamentar é considerado foragido da Justiça
Parlamentar é considerado foragido da Justiça -

A Polícia Federal (PF) localizou um carro que pode ter sido usado pelo deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha (PRD), durante a fuga. O veículo foi apreendido nesta quarta-feira, 1º, em Feira de Santana.

O parlamentar se tornou alvo de um mandado de prisão no âmbito da Operação Estado Anômico. Ele é suspeito de comandar uma milícia responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação com o jogo do bicho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Esposa e filho de Binho Galinha passam por audiência de custódia
Binho Galinha está foragido, confirma Polícia Federal
Binho Galinha usou "laranjas" e liderou esquema, aponta investigação

O veículo encontrado em Feira de Santana foi abandonado em uma área de mata, com a chave escondida em um dos pneus, o que leva a crer que alguém iria buscá-lo. As informações foram confirmadas pela PF à TV Bahia.

De acordo com a PF, além de ser blindado, o automóvel tem giroflex e comunicação com internet por satélite. Ele foi encaminhado para o pátio da PF, no bairro do Comércio, em Salvador, onde as buscas pelo deputado estadual são coordenadas.

Operação Estado Anômico

Além de Binho, outras nove pessoas são alvos da operação. Quatro policiais militares envolvidos diretamente com o deputado foram presos, além da esposa do parlamentar, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Os dois já haviam sido presos em 2023, mas foram soltos em abril de 2024.

A 'Operação Estado Anômico', foi deflagrada manhã desta quarta-feira, 1º, de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); pela Polícia Federal, Receita Federal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Força Correcional Integrada (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Binho Galinha carro blindado lavagem de dinheiro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Parlamentar é considerado foragido da Justiça
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Parlamentar é considerado foragido da Justiça
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Parlamentar é considerado foragido da Justiça
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Parlamentar é considerado foragido da Justiça
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x