POLÍCIA
POLÍCIA

Influenciadora é assassinada em emboscada após publicar localização

Com mais de 11 mil seguidores, Larissa era conhecida como ‘Branquinha’

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

02/10/2025 - 9:36 h | Atualizada em 02/10/2025 - 9:46
Larissa Mayrla, de 19 anos,
Larissa Mayrla, de 19 anos, -

A influenciadora Larissa Mayrla, de 19 anos, foi vítima de uma emboscada e morreu a tiros após compartilhar nas redes sociais uma foto com a localização de onde estava. O crime aconteceu na terça-feira, 30, na cidade de Caxias, no Maranhão.

Conhecida pelo apelido de ‘Branquinha’, a blogueira havia acabado de sair do balneário Maria do Rosário, localizado na BR-316, quando dois homens a surpreendeu.

A vítima tinha mais de 10 mil seguidores na internet. Nas fotos compartilhadas pela blogueira, era possível ver que ela havia passado o dia com uma amiga, em um lago bastante conhecido por moradores da região.

A jovem que estava com Larissa não foi atingida pelos tiros, o que aumenta as chances de o crime ter sido encomendado.

PCC deixa recado

Crime aconteceu na terça-feira, 30, na cidade de Caxias, no Maranhão.
Crime aconteceu na terça-feira, 30, na cidade de Caxias, no Maranhão. | Foto: Reprodução/Instagram

Depois da morte de Larissa ser confirmada, diversos comentários foram feitos na última publicação do perfil da jovem no Instagram, conforme identificou o MASSA!.

Perfis fakes comentaram em um vídeo feito pela blogueira e deixaram emojis utilizados pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Diante das hipóteses trabalhadas, a Polícia Civil do Maranhão investiga o caso, apura as circunstâncias e investiga os suspeitos do assassinato.

Blogueira emboscada HOMICÍDIO influenciadora

