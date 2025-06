Neta rouba R$ 200 mil do avô e diz que dinheiro sumiu por causa de Lula

Caso veio à tona após o filho do idoso perceber que o IPVA do veículo da vítima estava atrasado há três - Foto: Divulgação | GOV BR

Uma mulher de 35 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná por desviar cerca de R$ 200 mil do próprio avô, um idoso de 87 anos, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O crime, classificado como estelionato contra idoso, ocorreu ao longo dos últimos anos e envolveu transferências bancárias, saques indevidos e fraude emocional.

De acordo com a investigação, a suspeita se aproveitava da confiança do avô para acompanhar o idoso ao banco, realizar saques da aposentadoria e transferir parte do dinheiro para sua própria conta. Além disso, ela se apropriou de um valor elevado referente a um precatório recebido pela vítima. No mesmo dia em que o montante foi depositado, a mulher movimentou aproximadamente R$ 30 mil, seguido por outras transferências via Pix.

Para sustentar o golpe, a investigada utilizava um número de telefone alternativo e se passava por funcionária da Caixa Econômica Federal. Nas ligações, afirmava que os valores estavam seguros, quando, na verdade, já haviam sido desviados.

O caso veio à tona após o filho do idoso perceber que o IPVA do veículo da vítima estava atrasado há três anos, apesar de o dinheiro para o pagamento ter sido entregue à neta. A partir dessa inconsistência, a polícia iniciou as apurações que confirmaram o esquema de fraude familiar.

A mulher foi indiciada com base no artigo 171, parágrafo 4º, do Código Penal, que trata do estelionato praticado contra pessoa idosa, com previsão de pena mais severa. A polícia também solicitou o bloqueio de valores encontrados nas contas da suspeita para tentar amenizar os prejuízos causados. Durante o depoimento, ela alegou que os valores haviam sido retidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.