Vídeo: deputado persegue e detém quatro suspeitos de assalto

Quatro suspeitos de assaltar um prédio em Moema, na Zona Sul de São Paulo, foram flagrados sendo detidos em ação do delegado Antônio de Assunção Olim, que também é deputado estadual (PP), neste sábado, 24.

O parlamentar relatou, em vídeo nas redes sociais, que perseguiu os homens após perceber que houve o crime e disparou contra um, que foi atingido. “Eles estavam saindo com as joias. [...] Eu ouvi o barulho ‘ladrão, ladrão, ladrão’, aí eles fugiram em um carro, deram cavalo de pau, aí comecei a perseguição. Fugiram por várias ruas, atropelaram pessoas , acabaram com um motoqueiro, bateram em vários postes e ficaram imprensados em um poste, aí eu peguei os quatro.”

Em outra publicação no Instagram, Olim compartilhou o momento em que informa sobre a prisão dos quatro homens após persegui-los e portando uma arma de fogo.

“Quatro ladrões roubaram um prédio aqui e agora pegamos eles. Tem um baleado aqui”, afirmou.

Ainda no vídeo, quem filma narra que o caso aconteceu no cruzamento das ruas Jauaperi e Rouxinol, e relata que Olim estava em um restaurante quando viu os suspeitos tentando fugir.

Nos registros, é possível ver os quatro homens deitados na rua e, ao fundo, o carro usado por eles, com danos após uma batida.

Olim também aparece pedindo socorro para um dos presos, que foi baleado nas nádegas. Ainda não está claro se o disparo partiu do próprio delegado.

Conforme relatos de Olim, os ladrões teriam assaltado a cobertura de um prédio e, durante a fuga, quebraram um vidro, o que gerou gritaria na rua. Segundo os relatos, o delegado percebeu a movimentação e perseguiu os suspeitos. Os objetos roubados teriam sido encontrados no carro.

