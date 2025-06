PF impede voo de aérea que não quis embarcar cachorro

O voo tinha como destino a capital Lisboa, em Portugal - Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) impediu um voo da TAP Air Portugal de decolar no Aeroporto Internacional Tom Jobim-Galeão, no Rio de Janeiro (RJ) após uma a companhia aérea impedir o embarque de um cão de serviço, mesmo com autorização judicial.

Um mandado judicial da 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói (RJ) autoriava o cão de serviço Teddy a entrar na aeronave com a passageira Hayanne Porto. A irmã dela foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, por isso, precisa de suporte constante do animal.

O voo tinha como destino a capital Lisboa, em Portugal, e partiria na tarde de sábado, 24. A TAP não atendeu à determinação da Justiça, e a PF foi acionada, impedindo a aeronave de decolar sem que Teddy viajasse em local apropriado. Até as 23h, a família seguia no aeroporto, sem previsão de quando embarcaria.

No caso de Teddy, a advogada Fernanda Lontra, que representa a família de Hayanne, afirmou: “Preciso que a TAP cumpra a liminar”. Isso porque o Certificado Veterinário Internacional (CVI) do cachorro vence neste domingo, 25, e um novo documento demora cerca de 10 dias para ficar pronto.