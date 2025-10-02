Presas são obrigadas a comer fezes durante ritual de tortura em penitenciária

Inquérito segue em fase de conclusão e será encaminhado à Justiça - Foto: Uendel Galter

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de prisão preventiva contra cinco detentas da penitenciária feminina de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, investigadas por práticas de tortura dentro da unidade prisional. O caso ocorreu em 30 de agosto e chamou atenção pela violência empregada contra as vítimas.

Segundo as apurações da 1ª Delegacia de Polícia de Vespasiano, seis internas, com idades entre 23 e 33 anos, participaram da ação criminosa. O episódio teria sido desencadeado após o extravio de uma carta, o que teria motivado o grupo a organizar uma espécie de “ritual punitivo”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Duas presas, de 23 e 26 anos, foram submetidas a agressões físicas e psicológicas. Elas tiveram sobrancelhas e cílios arrancados, sofreram asfixia e foram obrigadas a ingerir desinfetante e fezes de outras detentas. Além disso, outras internas foram coagidas a participar das agressões, sob ameaça de também se tornarem alvos.

As investigações apontaram que uma das suspeitas havia conseguido liberdade provisória antes da expedição do mandado e, agora, encontra-se foragida. As demais foram localizadas e detidas na última terça-feira, 30.

O inquérito segue em fase de conclusão e será encaminhado à Justiça nos próximos dias.