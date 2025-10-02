RÉU CONFESSO
Jovens desaparecidas em Simões Filho estão mortas; assassino confessa crime
Jovens estavam desaparecidas desde a quinta-feira, 25 de setembro
Por Andrêzza Moura
Um homem foi preso nesta quinta-feira, 2, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de ter assassinado e ocultado os corpos das amigas Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20. As jovens estavam desaparecidas desde o dia 25 de setembro.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e levou os policiais da Delegacia Territorial de Simões Filho até o local onde os corpos foram abandonados. Ele relatou que as vítimas foram mortas com golpes de faca e machado, no bairro Cia II, na mesma noite em que foram vistas pela última vez.
O homem teria afirmado que manteve um relacionamento amoroso com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro dele. Ao reencontrá-la, decidiu cobrar a suposta dívida, o que teria provocado uma discussão que culminou nas agressões fatais.
A polícia também apura a possível participação de um segundo suspeito no crime. O delegado informou que vai pedir a prisão preventiva do homem detido, que deve passar por audiência de custódia na manhã dessa sexta-feira, 3.
Informações preliminares dão conta de que Tâmara e Mayane foram mortas por um homem de prenome Jonas, mais conhecido como Índio. A reportagem não conseguiu confirmar com o delegado Jader Oliveira, titular da 22ª DT, se esse é o homem preso.
"Tem informação de que ele [Índio] foi visto com as vítimas na noite que antecedeu os fatos. Ainda é cedo para falar de motivação e outros elementos pois não foram encontradas as vítimas que, até então, estão como desaparecidas e não vítimas de homicídio. Não tem prova material de que houve homicídio. Por isso, não dá pra imputar a ele [Índio] o cometimento do crime. Mas, ele esteve junto com as vítimas momentos antes", explicou uma fonte policial em convcersa com o Grupo A Tarde, na noite da quarta-feira, 1º de Outubro.
Amigas
Tâmara e Mayane se conhecem há quatro anos e costumavam passar muito tempo juntas. A família de Mayane informou que ela saiu de casa, no bairro Ponto Parada, no dia 18 de setembro, para ficar na residência de Tâmara, no Cia II, como era habitual. O último contato de Mayane com familiares ocorreu, na quarta-feira, 24, um dia antes do desaparecimento.
Na noite do sumiço, as jovens foram vistas saindo para beber em um depósito de bebidas localizado em frente a um cemitério. Câmeras de segurança registraram que, por volta da meia-noite da sexta-feira, 26, as duas saíram em uma motocicleta Honda PCX, pertencente a uma delas, e foram seguidas por outra moto com dois homens. Os celulares das vítimas estão incomunicáveis desde então.
Tâmara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Salvador, enquanto Mayane, mãe de uma criança pequena, não tinha emprego fixo. As famílias relatam preocupação e pedem ajuda para encontrar as jovens.
Informações não confirmadas indicam que os corpos podem ter sido enterrados próximo a um pé de jambo na região da Fazenda Nova, em Pitanguinhas, reforçando a urgência das buscas.
