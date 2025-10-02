Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Incêndio após vazamento de gás deixa idosa ferida no interior da Bahia

Idosa sofreu queimaduras no rosto e foi levada a uma unidade de saúde

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 14:45 h
Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde
Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde -

Um incêndio causado pelo vazamento de um botijão de gás atingiu uma residência na manhã desta quinta-feira, 2, em Conceição do Coité, município localizado a cerca de 210 quilômetros de Salvador.

As chamas tiveram início por volta das 10h, em um imóvel situado na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade. A moradora, uma idosa de 70 anos, sofreu queimaduras no rosto durante o acidente. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Vazamento de botijão provocou incêndio no imóvel
Vazamento de botijão provocou incêndio no imóvel | Foto: Reprodução / Brigada Águia Resgate

Leia Também:

Idoso é vítima de golpe após pedir ajuda para sacar aposentadoria
Jovens desaparecidas em Simões Filho estão mortas; assassino confessa crime
Violência dentro de casa cresce em Salvador e RMS; 101 casos em 2025

De acordo com informações da Brigada Águia Resgate, responsável pelo atendimento, o fogo foi controlado com o auxílio de vizinhos, que utilizaram um carro de incêndio equipado com bomba d’água. Parte da casa ficou destruída e imagens registradas no local mostram a fumaça se espalhando pela região.

As causas do vazamento que provocou o incêndio ainda serão apuradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia idosa Incêndio Interior Conceição do Coité

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

x