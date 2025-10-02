Incêndio após vazamento de gás deixa idosa ferida no interior da Bahia

Idosa sofreu queimadura e foi levada a uma unidade de saúde - Foto: Reprodução / Brigada Águia Resgate

Um incêndio causado pelo vazamento de um botijão de gás atingiu uma residência na manhã desta quinta-feira, 2, em Conceição do Coité, município localizado a cerca de 210 quilômetros de Salvador.

As chamas tiveram início por volta das 10h, em um imóvel situado na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade. A moradora, uma idosa de 70 anos, sofreu queimaduras no rosto durante o acidente. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Vazamento de botijão provocou incêndio no imóvel | Foto: Reprodução / Brigada Águia Resgate

De acordo com informações da Brigada Águia Resgate, responsável pelo atendimento, o fogo foi controlado com o auxílio de vizinhos, que utilizaram um carro de incêndio equipado com bomba d’água. Parte da casa ficou destruída e imagens registradas no local mostram a fumaça se espalhando pela região.

As causas do vazamento que provocou o incêndio ainda serão apuradas.