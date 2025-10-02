Menu
HOME > MÚSICA
MÚSICA

Rapper Hungria é confirmado com intoxicação por metanol

Artista está internado em um hospital particular em Brasília

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/10/2025 - 18:48 h
Rapper Hungria foi confirmado com intoxicação por metanol -

Foi confirmado, nesta quinta-feira, 02, que o rapper Hungria foi intoxicado por metanol, após suspeitas. Ele segue internado em um hospital particular em Brasília. Além disso, o Ministério da Saúde atualizou para 12 o número de casos confirmados de contaminação por metanol. Segundo a pasta, há outras 47 notificações de casos suspeitos.

O balanço foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, em entrevista à imprensa na Sala de Situação, instalada pelo governo para monitorar os casos e coordenar as medidas de resposta.

"Neste momento, nós temos 59 casos notificados entre suspeitos ou confirmados. Desses 59 casos, 11 deles o Cievs [Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde] traz para o Ministério da Saúde a confirmação com a detecção laboratorial da presença do metanol", afirmou Padilha.

"Tem um 12º, que é um caso aqui de Brasília. Nossa equipe está acompanhando desde o início da internação este caso, nós já temos a informação que foi detectada a presença do metanol no exame feito no hospital onde esse paciente está internado. Então, a gente já pode colocar que são 12 confirmados", completou o ministro.

Leia Também:

Intoxicação por metanol: especialista fala sobre sintomas
Salvador monitora risco de metanol em bebidas e orienta população
Cantor famoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo.

De acordo com o Hospital DF Star, Hungria deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Em boletim médico divulgado na tarde hoje, o hospital afirma que o rapper está internado em unidade de terapia intensiva, sem alterações visuais e com quadro clínico estável, consciente, orientado e com respiração espontânea.

"Iniciou tratamento específico e hemodiálise para eliminação da substância tóxica. Não há previsão de alta hospitalar", diz nota assinada pelos médicos Antônio Aurélio, Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges.

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.

x