Gominho perde todo o dinheiro e denuncia falha em banco após golpe

Até o momento, não há informações se o dinheiro será ressarcido - Foto: Reprodução | Rede Globo

O influenciador digital e apresentador Gominho, de 36 anos, revelou nesta sexta-feira, 3, que foi vítima de um golpe que resultou no esvaziamento completo de suas contas bancárias.

Segundo o relato, criminosos o assaltaram, tiveram acesso aos seus dados, contrataram empréstimos em seu nome e transferiram todo o dinheiro que possuía para contas de terceiros. “Fui assaltado. Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Estou sem um real”, desabafou o amigo de Preta Gil em vídeo publicado no Instagram.

O apresentador explicou que o trauma foi o motivo de seu afastamento recente das redes sociais. Após o golpe, ele buscou ajuda no banco e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Durante a apuração inicial, descobriu que valores expressivos foram enviados a pessoas identificadas como Emily, Vitória e Tarsiane.

Gominho ainda questionou como os criminosos conseguiram superar as barreiras de segurança digital, como senhas e biometria facial. Um policial sugeriu que imagens públicas do influenciador podem ter sido usadas para enganar o sistema de reconhecimento facial dos aplicativos bancários.

Até o momento, não há informações se o dinheiro será ressarcido ou se os responsáveis já foram identificados. Esta é a segunda perda que Gominho sofre em cerca de um mês. O famoso havia relatado o furto de um óculos de marca Gucci que havia sido dado pela cantora Preta Gil há três anos.