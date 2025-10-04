Menu
ALERTA

Gominho perde todo o dinheiro e denuncia falha em banco após golpe

Amigo de Preta Gil teve contas bancárias esvaziadas: “Estou sem um real”

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/10/2025 - 8:45 h
Até o momento, não há informações se o dinheiro será ressarcido
-

O influenciador digital e apresentador Gominho, de 36 anos, revelou nesta sexta-feira, 3, que foi vítima de um golpe que resultou no esvaziamento completo de suas contas bancárias.

Segundo o relato, criminosos o assaltaram, tiveram acesso aos seus dados, contrataram empréstimos em seu nome e transferiram todo o dinheiro que possuía para contas de terceiros. “Fui assaltado. Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Estou sem um real”, desabafou o amigo de Preta Gil em vídeo publicado no Instagram.

O apresentador explicou que o trauma foi o motivo de seu afastamento recente das redes sociais. Após o golpe, ele buscou ajuda no banco e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Durante a apuração inicial, descobriu que valores expressivos foram enviados a pessoas identificadas como Emily, Vitória e Tarsiane.

Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam
PM e influencer Alexandre 'Tchaca' é anunciado como repórter
600 dólares por mês para trabalhar na Rússia? Entenda proposta que viralizou

Gominho ainda questionou como os criminosos conseguiram superar as barreiras de segurança digital, como senhas e biometria facial. Um policial sugeriu que imagens públicas do influenciador podem ter sido usadas para enganar o sistema de reconhecimento facial dos aplicativos bancários.

Até o momento, não há informações se o dinheiro será ressarcido ou se os responsáveis já foram identificados. Esta é a segunda perda que Gominho sofre em cerca de um mês. O famoso havia relatado o furto de um óculos de marca Gucci que havia sido dado pela cantora Preta Gil há três anos.

