Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam
Após internação de Hungria, DF investiga segundo caso grave de intoxicação por metanol
Por Bianca Carneiro
A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira, 3, que exames iniciais descartaram a presença de metanol nas garrafas de bebidas consumidas pelo rapper Hungria, internado em Brasília após apresentar sintomas de intoxicação. Na Bahia, já há confirmação de dois casos: um em Feira de Santana e outro em Salvador.
O artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2, depois de beber vodca em Vicente Pires (DF). Ele foi atendido no hospital DF Star e permanece em acompanhamento médico.
Apesar do resultado negativo para metanol, novas perícias serão feitas para investigar possível falsificação de rótulos, lacres e do próprio líquido. Os lotes de bebidas ingeridos em São Paulo, no fim de semana, e no DF continuam sob investigação.
A Polícia Civil interditou preventivamente tanto a distribuidora onde Hungria comprou bebidas em Brasília quanto a casa noturna em que ele se apresentou no domingo, 28, em São Bernardo do Campo (SP). Exames de sangue do cantor também foram coletados, mas o laudo definitivo deve sair apenas na próxima semana.
Paralelamente, a Secretaria de Saúde do DF confirmou um segundo caso suspeito de intoxicação por metanol. Um homem de 47 anos foi internado em estado grave após dar entrada em uma UPA de Brazlândia.
Casos semelhantes já estavam em investigação em São Paulo e Pernambuco e, nesta sexta, Bahia e Paraná também registraram suspeitas.
