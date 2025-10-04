Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTENDA

Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam

Após internação de Hungria, DF investiga segundo caso grave de intoxicação por metanol

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/10/2025 - 7:42 h
Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2 -

A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira, 3, que exames iniciais descartaram a presença de metanol nas garrafas de bebidas consumidas pelo rapper Hungria, internado em Brasília após apresentar sintomas de intoxicação. Na Bahia, já há confirmação de dois casos: um em Feira de Santana e outro em Salvador.

O artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2, depois de beber vodca em Vicente Pires (DF). Ele foi atendido no hospital DF Star e permanece em acompanhamento médico.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do resultado negativo para metanol, novas perícias serão feitas para investigar possível falsificação de rótulos, lacres e do próprio líquido. Os lotes de bebidas ingeridos em São Paulo, no fim de semana, e no DF continuam sob investigação.

Leia Também:

Ministério da Saúde confirma intoxicação por metanol em Salvador; Sesab nega
Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas
Pesquisadores criam método identificar metanol na bebida em minutos

A Polícia Civil interditou preventivamente tanto a distribuidora onde Hungria comprou bebidas em Brasília quanto a casa noturna em que ele se apresentou no domingo, 28, em São Bernardo do Campo (SP). Exames de sangue do cantor também foram coletados, mas o laudo definitivo deve sair apenas na próxima semana.

Paralelamente, a Secretaria de Saúde do DF confirmou um segundo caso suspeito de intoxicação por metanol. Um homem de 47 anos foi internado em estado grave após dar entrada em uma UPA de Brazlândia.

Casos semelhantes já estavam em investigação em São Paulo e Pernambuco e, nesta sexta, Bahia e Paraná também registraram suspeitas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hungria metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x