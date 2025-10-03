Menu
MAIS UM CASO

Ministério da Saúde confirma intoxicação por metanol em Salvador; Sesab nega

Ministério da Saúde confirma dois casos na Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/10/2025 - 20:57 h | Atualizada em 03/10/2025 - 21:50
Sesab não confirma segundo caso na Bahia
Sesab não confirma segundo caso na Bahia -

Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde (MS), na noite dessa sexta-feira, 3, indica que mais um caso de intoxicação por metanol está sob investigação na Bahia, dessa vez, em Salvador. Mais cedo, um caso foi confirmado em Feira de Santana pelo órgão federal.

O registro do novo caso foi confirmado ao Portal A TARDE pela pasta.

Confira tabela divulgada pelo Ministério da Saúde

Tabela do Ministério da Saúde
Tabela do Ministério da Saúde | Foto: Reprodução | Ministério da Saúde

Esta informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que mantém Feira de Santana como o único registro formal no território baiano.

Bahia em estado de atenção

A Bahia entrou em estado de atenção após a morte suspeita de Marcos Evandro Santana da Costa, 56 anos, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 3, na cidade que fica a cerca de 115 km de Salvador.

A possível intoxicação por metanol está sendo investigada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que notificou o caso ao Ministério da Saúde, colocando o estado entre os que passaram a figurar nas estatísticas nacionais de possíveis contaminações por bebidas alcoólicas adulteradas.

A vítima morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha. Amostras foram coletadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias. Até o momento, a Sesab confirma apenas este caso sob investigação e nenhuma outra confirmação de intoxicação por metanol no estado.

