Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas

Pacientes intoxicados com Metanol podem precisar de hemodiálise - Foto: Raul spinassé / Ag. A Tarde

Os casos de intoxicação por metanol tem assustado moradores de diversas cidades do Brasil. O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 43 notificações de intoxicação sendo 39 casos em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e quatro em Pernambuco.

Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE). Além disso, foram descartados quatro casos suspeitos. Em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, um homem de 56 anos morreu com suspeita de ter ingerido metanol na bebida alcóolica.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Portal A TARDE conversou com a nefrologista do Hospital Mater Dei Salvador, Bárbara Oliveira, para entender como é possível descobrir se um paciente foi acometido dessa intoxicação, que é potencialmente grave, e pode levar a óbito em poucas horas caso não sejam tomadas as medidas cabíveis em tempo hábil.

A suspeita de intoxicação de metanol pode ser observada se o paciente apresentar os seguintes sintomas até seis horas após a ingestão:

sonolência;

tontura;

dor abdominal;

náuseas;

vômitos;

dor de cabeça;

confusão mental;

aumento da frequência cardíaca;

pressão arterial baixa.

Ela explicou ainda que entre 6 e 24 horas após a ingestão da bebida o paciente apresenta visão turva, dificuldade para abrir os olhos em locais claros, escotomas (começa a enxergar pontinhos, parecendo vagalumes), perda de visão das cores e convulsões.

O paciente também pode apresentar acidose metabólicas grave e, em casos mais graves, cegueira irreversível, pancreatite - inflamação do pâncreas -, insuficiência renal e choque, quando a pressão cai de forma persistente.

"Pequenas quantidades de metanol podem causar danos potencialmente graves e fatais. Logo, independente da quantidade, todos os casos suspeitos devem ser encaminhados para uma emergência para seriar exames laboratoriais e observação dos sintomas", disse a médica.

A profissional alerta ainda que tais condições que podem levar ao óbito. Outras condições que podem se apresentar são alterações neurológicas como rigidez muscular que é a dificuldade para andar e tremores.

Tratamento

A respeito do tratamento a nefrologista aponta que vai depender das alterações laboratoriais e sintomas clínicos variando desde hidratação venosa e uso de antídotos como etanol intravenoso, até hemodiálise.

Sobre o metanol

O metanol é um álcool usado em solventes e outros produtos químicos, sendo extremamente perigoso quando ingerido. Ele pode atacar o fígado, cérebro e o nervo óptico, levando a cegueira, coma e em casos extremos a morte