SAÚDE

Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas

Morte na Bahia é investigada por suspeita de intoxicação por metanol

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

03/10/2025 - 12:42 h
Pacientes intoxicados com Metanol podem precisar de hemodiálise
Os casos de intoxicação por metanol tem assustado moradores de diversas cidades do Brasil. O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 43 notificações de intoxicação sendo 39 casos em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e quatro em Pernambuco.

Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE). Além disso, foram descartados quatro casos suspeitos. Em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, um homem de 56 anos morreu com suspeita de ter ingerido metanol na bebida alcóolica.

O Portal A TARDE conversou com a nefrologista do Hospital Mater Dei Salvador, Bárbara Oliveira, para entender como é possível descobrir se um paciente foi acometido dessa intoxicação, que é potencialmente grave, e pode levar a óbito em poucas horas caso não sejam tomadas as medidas cabíveis em tempo hábil.

A suspeita de intoxicação de metanol pode ser observada se o paciente apresentar os seguintes sintomas até seis horas após a ingestão:

  • sonolência;
  • tontura;
  • dor abdominal;
  • náuseas;
  • vômitos;
  • dor de cabeça;
  • confusão mental;
  • aumento da frequência cardíaca;
  • pressão arterial baixa.

Ela explicou ainda que entre 6 e 24 horas após a ingestão da bebida o paciente apresenta visão turva, dificuldade para abrir os olhos em locais claros, escotomas (começa a enxergar pontinhos, parecendo vagalumes), perda de visão das cores e convulsões.

O paciente também pode apresentar acidose metabólicas grave e, em casos mais graves, cegueira irreversível, pancreatite - inflamação do pâncreas -, insuficiência renal e choque, quando a pressão cai de forma persistente.

"Pequenas quantidades de metanol podem causar danos potencialmente graves e fatais. Logo, independente da quantidade, todos os casos suspeitos devem ser encaminhados para uma emergência para seriar exames laboratoriais e observação dos sintomas", disse a médica.

A profissional alerta ainda que tais condições que podem levar ao óbito. Outras condições que podem se apresentar são alterações neurológicas como rigidez muscular que é a dificuldade para andar e tremores.

Tratamento

A respeito do tratamento a nefrologista aponta que vai depender das alterações laboratoriais e sintomas clínicos variando desde hidratação venosa e uso de antídotos como etanol intravenoso, até hemodiálise.

Sobre o metanol

O metanol é um álcool usado em solventes e outros produtos químicos, sendo extremamente perigoso quando ingerido. Ele pode atacar o fígado, cérebro e o nervo óptico, levando a cegueira, coma e em casos extremos a morte

