Homem morre com suspeita de intoxicação por metanol em Feira de Santana
Este é o primeiro caso suspeito da Bahia, enquanto o número no Brasil chega a 59 notificações
Por Bernardo Rego
Um homem de 56 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O caso foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).
Ainda segundo a Sesab, amostras serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, para confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação por metanol.
A pasta já havia emitido orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias.
O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação.
Sintomas
Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h, após a ingestão da substância. Veja o que pode aparecer:
- Dor abdominal;
- Visão adulterada;
- Confusão mental;
- Náusea;
Segundo o Ministério da Saúde, para os casos confirmados de intoxicação por metanol, o antídoto recomendável é o etanol farmacêutico.
Casos em outros estados
Este é o primeiro caso suspeito da Bahia, enquanto o número no Brasil chega a 59 notificações.
O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 43 notificações de intoxicação por metanol no país: 39 casos em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e quatro em investigação em Pernambuco.
Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE). Além disso, foram descartados quatro casos suspeitos.
