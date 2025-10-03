Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Homem morre com suspeita de intoxicação por metanol em Feira de Santana

Este é o primeiro caso suspeito da Bahia, enquanto o número no Brasil chega a 59 notificações

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

03/10/2025 - 8:31 h | Atualizada em 03/10/2025 - 9:21
UPA da Queimadinha em Feira de Santana
UPA da Queimadinha em Feira de Santana -

Um homem de 56 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O caso foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ainda segundo a Sesab, amostras serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, para confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação por metanol.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pasta já havia emitido orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias.

O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação.

Sintomas

Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h, após a ingestão da substância. Veja o que pode aparecer:

  • Dor abdominal;
  • Visão adulterada;
  • Confusão mental;
  • Náusea;

Segundo o Ministério da Saúde, para os casos confirmados de intoxicação por metanol, o antídoto recomendável é o etanol farmacêutico.

Casos em outros estados

Este é o primeiro caso suspeito da Bahia, enquanto o número no Brasil chega a 59 notificações.

O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 43 notificações de intoxicação por metanol no país: 39 casos em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e quatro em investigação em Pernambuco.

Leia Também:

A série famosa que “previu” casos de intoxicação com metanol no Brasil
Anvisa pede ajuda internacional para trazer antídoto do metanol
Isenção do IR pode ter ampliação no Senado; entenda

Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE). Além disso, foram descartados quatro casos suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

DPT feira de santana intoxicação metanol Morte Suspeita notícias policiais Polícia Civil Saúde Bahia sesab UPA Queimadinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
UPA da Queimadinha em Feira de Santana
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

UPA da Queimadinha em Feira de Santana
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

UPA da Queimadinha em Feira de Santana
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

UPA da Queimadinha em Feira de Santana
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x