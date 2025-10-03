Homem morre com suspeita de intoxicação por metanol em Feira de Santana

UPA da Queimadinha em Feira de Santana - Foto: Valto Novaes | Divulgação

Um homem de 56 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O caso foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ainda segundo a Sesab, amostras serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, para confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação por metanol.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pasta já havia emitido orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias.

O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação.

Sintomas

Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h, após a ingestão da substância. Veja o que pode aparecer:

Dor abdominal;

Visão adulterada;

Confusão mental;

Náusea;

Segundo o Ministério da Saúde, para os casos confirmados de intoxicação por metanol, o antídoto recomendável é o etanol farmacêutico.

Casos em outros estados

Este é o primeiro caso suspeito da Bahia, enquanto o número no Brasil chega a 59 notificações.

O Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 43 notificações de intoxicação por metanol no país: 39 casos em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e quatro em investigação em Pernambuco.

Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE). Além disso, foram descartados quatro casos suspeitos.