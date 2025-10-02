Ministro da Saúde faz pedido para que brasileiros parem de beber

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: João Risi/Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou nesta quinta-feira, 2, que a população evite consumir bebidas destiladas, caso não tenha certeza sobre a procedência, após o aumento de casos de adulteração com metanol no Brasil.

Recomendo, na condição de ministro e também como médico, que se evite neste momento ingerir produtos destilados, sobretudo os incolores, cuja origem não é conhecida. Não se trata de um item essencial, mas de uma bebida de lazer. Evitar o consumo não prejudica ninguém Alexandre Padilha - ministro da Saúde

Recomendações

O ministro apresentou três recomendações principais:

Certeza da procedência: Não aceitar bebidas de origem desconhecida ou oferecidas por terceiros sem garantia de segurança.

Alimentação e hidratação: Manter-se bem alimentado e hidratado pode reduzir os efeitos de uma possível intoxicação, embora não elimine os riscos.

Não dirigir após consumo: É proibido dirigir caso a bebida seja ingerida.

Padilha também ressaltou que a adulteração com metanol é mais comum em destilados incolores e menos provável em cervejas, devido à presença de tampa e gás, que dificultam a manipulação do produto.

Casos de intoxicação

O número de notificações de intoxicação por metanol chegou a 59 em todo o país, incluindo casos suspeitos e confirmados:

53 em São Paulo;

5 em Pernambuco;

1 no Distrito Federal.

Até o momento, 11 casos já tiveram confirmação laboratorial da presença de metanol.

Ações

Para atender emergências, o governo estabeleceu um estoque de etanol farmacêutico nos hospitais universitários federais e adquiriu 4.300 ampolas, que serão distribuídas a centros de referência e unidades de saúde que necessitem do antídoto.

Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que criou um gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol.