ALERTA
Ministro da Saúde faz pedido para que brasileiros parem de beber
Alexandre Padilha orientou que consumidores de destilados tenham cuidado com intoxicação por metanol
Por Leilane Teixeira
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou nesta quinta-feira, 2, que a população evite consumir bebidas destiladas, caso não tenha certeza sobre a procedência, após o aumento de casos de adulteração com metanol no Brasil.
Recomendo, na condição de ministro e também como médico, que se evite neste momento ingerir produtos destilados, sobretudo os incolores, cuja origem não é conhecida. Não se trata de um item essencial, mas de uma bebida de lazer. Evitar o consumo não prejudica ninguém
Recomendações
O ministro apresentou três recomendações principais:
- Certeza da procedência: Não aceitar bebidas de origem desconhecida ou oferecidas por terceiros sem garantia de segurança.
- Alimentação e hidratação: Manter-se bem alimentado e hidratado pode reduzir os efeitos de uma possível intoxicação, embora não elimine os riscos.
- Não dirigir após consumo: É proibido dirigir caso a bebida seja ingerida.
Padilha também ressaltou que a adulteração com metanol é mais comum em destilados incolores e menos provável em cervejas, devido à presença de tampa e gás, que dificultam a manipulação do produto.
Leia Também:
Casos de intoxicação
O número de notificações de intoxicação por metanol chegou a 59 em todo o país, incluindo casos suspeitos e confirmados:
- 53 em São Paulo;
- 5 em Pernambuco;
- 1 no Distrito Federal.
Até o momento, 11 casos já tiveram confirmação laboratorial da presença de metanol.
Ações
Para atender emergências, o governo estabeleceu um estoque de etanol farmacêutico nos hospitais universitários federais e adquiriu 4.300 ampolas, que serão distribuídas a centros de referência e unidades de saúde que necessitem do antídoto.
Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que criou um gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes