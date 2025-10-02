Menu
HOME > SAÚDE
ALERTA

Ministro da Saúde faz pedido para que brasileiros parem de beber

Alexandre Padilha orientou que consumidores de destilados tenham cuidado com intoxicação por metanol

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/10/2025 - 21:13 h | Atualizada em 02/10/2025 - 21:32
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou nesta quinta-feira, 2, que a população evite consumir bebidas destiladas, caso não tenha certeza sobre a procedência, após o aumento de casos de adulteração com metanol no Brasil.

Recomendo, na condição de ministro e também como médico, que se evite neste momento ingerir produtos destilados, sobretudo os incolores, cuja origem não é conhecida. Não se trata de um item essencial, mas de uma bebida de lazer. Evitar o consumo não prejudica ninguém
Alexandre Padilha - ministro da Saúde

Recomendações

O ministro apresentou três recomendações principais:

  • Certeza da procedência: Não aceitar bebidas de origem desconhecida ou oferecidas por terceiros sem garantia de segurança.
  • Alimentação e hidratação: Manter-se bem alimentado e hidratado pode reduzir os efeitos de uma possível intoxicação, embora não elimine os riscos.
  • Não dirigir após consumo: É proibido dirigir caso a bebida seja ingerida.

Padilha também ressaltou que a adulteração com metanol é mais comum em destilados incolores e menos provável em cervejas, devido à presença de tampa e gás, que dificultam a manipulação do produto.

Leia Também:

Governo cria gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol
Intoxicação por metanol: especialista fala sobre sintomas
Dia mundial dos animais reforça importância da vacinação

Casos de intoxicação

O número de notificações de intoxicação por metanol chegou a 59 em todo o país, incluindo casos suspeitos e confirmados:

  • 53 em São Paulo;
  • 5 em Pernambuco;
  • 1 no Distrito Federal.

Até o momento, 11 casos já tiveram confirmação laboratorial da presença de metanol.

Ações

Para atender emergências, o governo estabeleceu um estoque de etanol farmacêutico nos hospitais universitários federais e adquiriu 4.300 ampolas, que serão distribuídas a centros de referência e unidades de saúde que necessitem do antídoto.

Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que criou um gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol.

Alexandre Padilha bebidas adulteradas casos suspeitos destilados etanol farmacêutico intoxicação por álcool metanol Ministério da Saúde prevenção saúde pública

Ver todas

