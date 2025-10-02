Menu
SAÚDE

Governo cria gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol

O grupo reunirá diversos representantes de órgãos federais, estaduais e municipais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/10/2025 - 20:18 h | Atualizada em 02/10/2025 - 20:32
Outros casos de contaminação com Methanol também foram registrados fora de São Paulo
O Ministério da Saúde anunciou criação de um gabinete de crise para acompanhar os casos de intoxicação por metanol, registrados em diferentes regiões do país. A medida foi adotada após o aumento das ocorrências, que já ultrapassam a capital e a região metropolitana de São Paulo.

O grupo reunirá diversos representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, com o objetivo de garantir resposta rápida e integrada. Entre os órgãos, estão:

  • Ministério da Justiça e Segurança Pública;
  • Ministério da Agricultura e Pecuária;
  • Anvisa;
  • conselhos de saúde e secretarias locais.

Caráter emergencial

A participação do Ministério da Justiça está ligada à investigação sobre falsificação de bebidas alcoólicas, considerada crime. A sala funcionará em caráter emergencial enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento nacional.

Na última quarta-feira (1º), o ministério orientou estados e municípios a notificarem imediatamente casos suspeitos e repassou protocolos de tratamento emergencial.

Leia Também:

Intoxicação por metanol: especialista fala sobre sintomas
Dia mundial dos animais reforça importância da vacinação
'Novo Ozempic' chega no Brasil com parceria de gigantes farmacêuticas

MPF investiga adulteração

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação preliminar para apurar as circunstâncias do surto. Até o momento, são 11 casos confirmados e 48 suspeitos em São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal.

O procedimento será conduzido pela Procuradoria da República no DF, com apoio do comitê da Procuradoria-Geral da República (PGR) voltado à ordem econômica e defesa do consumidor. Procuradores e subprocuradores se reuniram nesta quinta-feira (2) para discutir medidas, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) também deve debater o tema nesta sexta (3).

O órgão pretende definir estratégias para combater a adulteração de bebidas no país, o que pode incluir ofícios a autoridades estaduais e nacionais ou até ações judiciais.

Mortes em apuração

Até o momento, há uma morte confirmada em São Paulo e sete óbitos em investigação:

  • dois em Pernambuco (João Alfredo e Lajedo);
  • três na capital paulista;
  • dois em São Bernardo do Campo (SP).

x