Dia mundial dos animais reforça importância da vacinação

Vacina em animais é uma questão além do bem estar deles - Foto: Divulgação

O dia mundial dos animais acontece neste sábado, 04, e além de um dia para comemorar a existência dos mesmos, também funciona para lembrar de mantê-los saudáveis, não só por conta do bem estar deles, mas também dos outros ao redor, incluindo os humanos.

Uma forma de fazer isso é manter a carteirinha de vacinação de seu animalzinho sempre atualizada. Visto que a imunização em dia previne doenças sérias, às vezes até fatais, e protege não só os pets, mas também todos ao seu redor.

Segundo a professora de Medicina Veterinária da Estácio, Rosecler Alves Pereira, as vacinas registradas funcionam como uma linha do tempo da saúde do animal sendo de suma importância em algumas situações. “Além de garantir que o animal esteja protegido contra doenças graves, a carteirinha atualizada evita dores de cabeça em viagens, hospedagens ou emergências”, afirma.

Doenças evitadas por vacinas

Em cães:

cinomose;

parvovirose;

hepatite infecciosa.

Em gatos:

leucemia felina;

rinotraqueíte;

calicivirose.

Em relação à vacina contra a raiva, ela é obrigatória em ambos os casos, por ser um caso de saúde pública.

A primeira dose normalmente é aplicada no início da vida do animal, entre a sexta e a oitava semana, e os reforços seguem um protocolo que varia de acordo com o histórico do pet.

Geralmente são anuais, porém algumas vacinas podem ser reaplicadas a cada dois anos, com orientação veterinária.

Vacinas obrigatórias e opcionais

Existe uma divisão entre as vacinas, as obrigatórias, que são exigidas por lei em diversas regiões e as opcionais. Vale lembrar que por “opcional” não quer dizer que é menos importante. O ideal é avaliar com o veterinário o que é melhor para cada caso”, orienta Rosecler.

Vacinas obrigatórias: antirrábica e a V8 ou V10 para cães;

Vacinas opcionais: gripe canina, giardíase e leishmaniose.

Pets que vivem apenas dentro de casa também precisam ser vacinados. Vírus e bactérias podem entrar no ambiente por roupas, calçados, outros animais e até pelas janelas. A prevenção, além de mais segura, costuma ser mais econômica do que o tratamento.

Rosecler aponta, ainda, que o acompanhamento de um médico-veterinário é fundamental para definir o calendário vacinal e garantir que as vacinas sejam seguras e aplicadas corretamente. Além disso, o profissional também orienta sobre possíveis reações e adaptações no protocolo, conforme a idade e as condições de saúde do animal.