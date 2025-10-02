Menu
HOME > SAÚDE
MERCADO BILIONÁRIO

'Novo Ozempic' chega no Brasil com parceria de gigantes farmacêuticas

No Brasil, o mercado de análogos de GLP-1 já movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano

Carla Melo

Por Carla Melo

02/10/2025 - 9:06 h
O acordo reflete a estratégia das farmacêuticas diante de um mercado em rápida expansão
A nova parceria entre a Eurofarma e a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, anunciada na quarta-feira, 1º, vai abrir caminho para a distribuição de duas novas marcas da versão injetável semanal da molécula de semaglutida, as famosas canetas emagrecedoras.

A união entre essas gigantes farmacêuticas, trará ao Brasil a Poviztra, uma medicação indicada para obesidade e sobrepeso com comorbidades, e o Extensior, voltada para o diabetes tipo 2. Os novos medicamentos devem chegar ao mercado ainda neste mês.

A Novo Nordisk é conhecida por sua expertise em pesquisa e desenvolvimento de terapias com GLP-1, enquanto a Eurofarma, com a sua capilaridade comercial, força de vendas e conhecimento do mercado local, garantindo que os medicamentos cheguem a especialidades médicas, farmácias e regiões que ainda não estavam cobertas pela operação da multinacional dinamarquesa.

“Esta parceria é um passo estratégico para garantir que nossa inovação chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, com a mesma confiança e qualidade de sempre”, afirma Allan Finkel, vice-presidente da Novo Nordisk para América Latina e Brasil.

Mercado bilionário

O acordo reflete a estratégia das farmacêuticas diante de um mercado em rápida expansão. No Brasil, o mercado de análogos de GLP-1 já movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano. No mundo, as projeções apontam para uma indústria de mais de US$ 150 bilhões até 2030, transformando as chamadas “canetas emagrecedoras” em um dos pilares de crescimento da nova era farmacêutica.

“A Eurofarma traz a experiência e a capacidade da sua força de vendas para ampliar o alcance desses produtos, dentro de um projeto que contempla forte compromisso com médicos e pacientes”, diz Renata Campos, CEO da Eurofarma no Brasil.

Em agosto, a EMS também ingressou no mercado, lançando medicamentos à base de liraglutida com preços a partir de R$ 307,26, intensificando a competição em um setor que já começa a pressionar os líderes globais.

x