SUPERALIMENTO

Saiba qual é a fruta aliada do coração forte e da pele brilhante

Futa é fonte de antioxidante e vitaminas K e C

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/09/2025 - 9:38 h | Atualizada em 29/09/2025 - 10:38
Ela é rica em nutrientes e compostos que atuam na proteção do corpo e na prevenção de diversas doenças

Ela oferece uma série de vantagens para a saúde, que variam desde a proteção do coração até a melhoria da saúde da pele. Fonte de antioxidantes, como o resveratrol, que protege o corpo contra o envelhecimento e doenças, também é uma boa fonte de vitaminas K e C, importantes para a coagulação sanguínea, saúde dos ossos e do sistema imunológico.

A fruta em questão é a uva, rica em nutrientes e compostos que atuam na proteção do corpo e na prevenção de diversas doenças.

Principais propriedades

Rica em Antioxidantes: Esta é, talvez, a propriedade mais famosa da uva. Ela contém antioxidantes poderosos, como o resveratrol (encontrado principalmente na casca das uvas escuras), quercetina, e antocianinas.

Esses compostos combatem os radicais livres, protegem as células do corpo contra o envelhecimento precoce e reduzem o risco de doenças crônicas, como câncer e problemas cardiovasculares.

  • Fonte de vitaminas: excelente fonte de vitamina K, essencial para a coagulação do sangue e a saúde dos ossos. Elas também fornecem vitamina C, um importante antioxidante que fortalece o sistema imunológico e é crucial para a produção de colágeno, mantendo a pele saudável.
  • Rica em minerais: contém minerais importantes como o potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e a saúde do coração, e o manganês, que atua no metabolismo e na saúde óssea.
  • Propriedades anti-inflamatórias: os compostos antioxidantes presentes na uva, especialmente o resveratrol, têm um forte efeito anti-inflamatório. Essa propriedade ajuda a proteger o corpo contra a inflamação crônica, que está ligada a diversas doenças, incluindo diabetes e artrite.
  • Boa para a saúde digestiva: Por ser uma boa fonte de fibras, a uva auxilia no bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação. A água e as fibras presentes na fruta ajudam a promover um sistema digestivo saudável.

Como consumir

Para aproveitar ao máximo os benefícios da uva, é recomendado consumi-la in natura. As uvas frescas são a melhor opção, mas o suco de uva integral (sem adição de açúcar) também pode ser uma boa alternativa. Lembre-se que o vinho tinto, feito a partir das uvas, também contém resveratrol, mas seu consumo deve ser moderado devido à presença de álcool.

Recomendações importantes

Evite o excesso de frutose

Embora as frutas sejam saudáveis, o consumo excessivo de frutose (o açúcar das frutas) pode ser prejudicial, especialmente se a pessoa já tem gordura no fígado. Por isso, prefira as frutas in natura em vez de sucos industrializados ou com muito açúcar.

Alimentação equilibrada: O ideal é seguir uma dieta que inclua não apenas frutas, mas também vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

Consulte um profissional: Para um plano alimentar adequado e personalizado, é fundamental procurar um médico ou nutricionista. Eles poderão avaliar seu caso específico e orientar a melhor dieta.

Incorporar essas frutas na sua alimentação é uma ótima forma de contribuir para a saúde dos seus órgãos, mas lembre-se que os resultados vêm de um conjunto de hábitos saudáveis.

Ver todas

