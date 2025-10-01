Canetas emagrecedoras: o que você pode estar perdendo além do peso

A prescrição desses fármacos deverá ser feita em duas vias - Foto: Ilustratativa | Freepik

Na busca pelo emagrecimento, o corpo pode eliminar massa muscular, essencial para força, mobilidade e saúde metabólica. Esse efeito também acontece durante o uso das populares canetas emagrecedoras, análogas de GLP-1, como a semaglutida (presente no Ozempic) e a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro), indicados para pacientes com diabetes e obesidade.

Durante o XXIX Congresso Brasileiro de Nutrologia – CBN 2025, realizado entre 25 e 27 de setembro no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a médica nutróloga Dra. Ligiê Helena Moreira Brito (RJ), membro da Comissão Científica e docente dos cursos de pós-graduação da ABRAN, discutiu estratégias para preservar a massa magra em pacientes que utilizam agonistas de GLP-1 e GIP.

Como preservar massa muscular

Dra. Ligiê destacou que o uso das chamadas canetas emagrecedoras deve ser feito com critério médico, avaliação individual e foco na saúde do paciente, e não apenas na estética.

“A proposta é explorar qual a melhor conduta a ser adotada, com as respectivas suplementações em cada etapa do processo, pois esta atenção é essencial para a preservação da massa muscular, da massa óssea e de órgãos vitais, como coração e cérebro”, explicou.

A nutróloga detalhou a importância de estratégias voltadas para a manutenção da massa muscular durante o uso dos análogos de GLP-1, medicamentos atualmente mais utilizados no mundo para tratamento da obesidade.

“Este é um medicamento de grande impacto, mas se usado sem orientação adequada, o paciente pode perder massa muscular e desenvolver complicações relacionadas à sarcopenia, como fragilidade óssea, dificuldade de locomoção e perda de força funcional. Mesmo indivíduos com peso normal podem ficar vulneráveis se o manejo não for correto”, alertou.

Abordagem multidisciplinar

Ela ressaltou ainda que o tratamento da obesidade exige uma abordagem multidisciplinar. “O médico nutrólogo não pode agir sozinho. É fundamental contar com apoio de psicólogos, nutricionistas e educadores físicos. Mesmo em contextos com recursos limitados, como o SUS, é possível oferecer suporte adequado se houver encaminhamentos corretos e engajamento do profissional com o paciente”, destacou.

Dra. Ligiê também explicou conceitos importantes que envolvem a saúde muscular, como a sarcopenia e a mioesteatose:

Sarcopenia é a diminuição da massa muscular esquelética, força e função, afetando atividades simples do dia a dia.

Mioesteatose é a infiltração de gordura no músculo, tornando-o inflamado e funcionalmente prejudicado.

"Compreender esses processos é essencial para o manejo seguro dos pacientes que utilizam as canetas emagrecedoras, idosos ou portadores de doenças crônicas”, completou.

Emagrecimento consciente

Segundo a nutróloga, o foco do tratamento deve ser sempre o emagrecimento consciente, garantindo preservação muscular, óssea e metabólica. “Estamos no auge da evolução médica com esses medicamentos, mas o manejo precisa ser estruturado, personalizado e baseado em evidências para proteger a saúde do paciente a longo prazo”, finalizou.

