Canetas emagrecedoras e o corpo ideal: o que a psicologia revela sobre uso crescente

Psicologia explica essa onda de utilização - Foto: Freepik

Contrabando, apreensões, roubos, receitas falsificadas, versões manipuladas e comercializadas sem controle sanitário. Todos esses fatores são desdobramentos do uso em massa das chamadas canetas emagrecedoras. Na segunda matéria da série de reportagens intitulada de "O Peso da Caneta", o portal A TARDE, em busca de investigar as principais questões relacionadas à popularização do medicamento, conversou com a Dra. Ana Paula Nunes, Doutora em Neurociências (UFBA), Psicóloga do Programa de Tratamento da Obesidade da Clínica AMO e Instituto Sereu. [Confira a primeira matéria sobre o comércio ilegal].

Sobre como a psicologia explica essa onda de utilização, a especialista afirma que as redes sociais têm um impacto significativo nos hábitos de consumo e que o apelo por resultados rápidos, reforçando o ideal do corpo magro como meta principal, intensifica a busca pelo uso de canetas emagrecedoras.

“O excesso de comparação com influenciadores que exibem um corpo em forma, piora a insatisfação corporal e a baixa autoestima, além de aumentar o predomínio da ansiedade e sintomas depressivos, sobretudo em quem já está vulnerável”.

Dra. Ana Paula Nunes | Foto: Divulgação

"A exposição exagerada nas mídias sociais gera comparações sociais constantes, aumenta a vigilância corporal e reduz a autoestima, principalmente em quem já apresenta alguma predisposição psicológica. Isso intensifica o sofrimento emocional dessas pessoas, que passam a tentar se encaixar em um padrão idealizado e inatingível", completa.

Segundo a profissional, o impacto psicológico ocorre quando a pessoa deposita todas as esperanças no medicamento e não desenvolve mudanças comportamentais sustentáveis para a vida.

Ana Paula alerta que a busca para melhorar a aparência física é saudável, mas é importante ficar atento quando ultrapassa um certo limite.

“O uso das canetas emagrecedoras passa a funcionar como uma âncora emocional de controle sobre corpo, mas sem abordar causas psicológicas que estão contribuindo para o comer em excesso e sem ações que promovam um estilo de vida saudável. A busca por ‘soluções rápidas e mágicas’ não são duradouras e podem levar ao reganho de peso”, explica.

Transtornos alimentares

Segundo a psicóloga, o uso de medicamentos sem acompanhamento e prescrição médica pode agravar o caso de pacientes com histórico de transtornos alimentares (compulsão alimentar, bulimia, anorexia), pois são mais vulneráveis a recaídas ou agravamento com o uso dessas medicações.

"Além disso, sintomas de ansiedade e depressão podem ser causa ou consequência do sobrepeso/obesidade e se não tratados de forma adequada, incluindo uma abordagem de saúde mental, podem agravar seu quadro".

| Foto: Freepik

Adoecimento psicológico

Ana Paula destaca que o problema surge de forma silenciosa, e em muitos casos, os pacientes que buscam um “corpo perfeito” chegam aos consultórios em um estágio grave, com sérios comprometimentos à saúde mental e física, algumas vezes colocando sua vida em risco.

O autocuidado é importante como forma de bem-estar físico e mental, com metas realistas e valorização de saúde funcional.

Segundo a especialista, alguns comportamentos podem ser sinais de alerta, como:

Comparações frequentes e rígidas com o corpo de outras pessoas;

Checagem constante do corpo no espelho;

Medição repetida de peso e medidas corporais;

Comer emocional, ou seja, comer para aliviar sentimentos ou desconfortos como estresse, ansiedade, tristeza;

“Comportamentos como comer escondido, sentir culpa ao comer, forçar vômito após a alimentação, ansiedade intensa ao comer, perfeccionismo exacerbado, auto exigência desmedida, instabilidade no humor associado ao peso e à autoimagem, medo extremo de ganhar peso ou compulsão alimentar também são preocupantes", destaca.

Ajuda psicológica

Para Ana Paula, o suporte psicológico é essencial neste período. “O psicólogo vai atuar por meio de uma avaliação clínica completa, incluindo histórico de relação com comida, imagem corporal, investigação de sintomas de ansiedade, depressão ou transtornos alimentares e outras psicopatologias”.

O tratamento inclui:

Psicoeducação sobre os limites dos medicamentos;

Promoção de mudanças sustentáveis e duradouras;

Aprendizado sobre regulação emocional;

Lidar com o comer emocional e reduzir comportamentos compulsivos;

Desenvolvimento de autocompaixão e aceitação corporal;

Redução da internalização de padrões irreais;

Promoção da autoestima, saúde e funcionalidade;

A profissional da saúde explica que canetas emagrecedoras podem ser eficazes quando bem prescritas por especialistas, sem automedicação. “A assistência de um suporte emocional/psicológico é fundamental, ajudando a pessoa a cultivar um corpo e uma mente saudável, respeitando sua história, genética e estilo de vida, em vez de metas externas”.

Na próxima matéria da série "O Peso da Caneta", o portal A TARDE, que será publicada nesta quarta-feira, 6,conversa com especialistas para entender se as canetas emagrecedoras representam, de fato, o fim da obesidade.