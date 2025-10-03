Menu
VIRALIZOU

A série famosa que “previu” casos de intoxicação com metanol no Brasil

Série tem um episódio com foco na substância

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/10/2025 - 8:42 h
Casos de intoxicação por metanol no Brasil têm preocupado as pessoas
Casos de intoxicação por metanol no Brasil têm preocupado as pessoas -

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias é a onda de intoxicação por metanol no Brasil. A discussão ficou ainda mais acalorada depois que o Ministério da Saúde confirmou 11 casos da substância em São Paulo e outros 48 em investigação no país.

No meio disso tudo, os internautas resgataram uma cena da série médica ‘Dr. House’, que teria “previsto” esses acontecimentos. No episódio, a substância também é tema central.

O primeiro capítulo da segunda temporada mostra um paciente que é envenenado com metanol. Para espanto de muitos, a solução encontrada pelo protagonista, o médico Gregory House, foi justamente fazer o paciente ingerir ainda mais álcool.

“Tem um episódio de House que o paciente tenta se matar ingerindo metanol do toner de impressora e o House cura ele dando 5 doses de tequila, dizendo que o etanol da bebida reagia com o metanol tirando sua toxidade. Nunca pensei que essa informação seria útil um dia”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

“No primeiro episódio da segunda temporada de House MD, o paciente é envenenado com metanol. E sabe como o Dr. House cura ele? Fazendo o paciente se embebedar mais ainda”, comentou outro internauta.

A cena faz sentido?

Cena de 'Dr. House'
Cena de 'Dr. House' | Foto: Reprodução | Dr. House

Sim, faz. A lógica por trás da cena não é totalmente ficcional. Na prática médica, o etanol pode ser utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, já que compete com a substância pela enzima responsável pelo seu metabolismo, diminuindo a formação de compostos tóxicos no organismo.

Importante pontuar, no entanto, que o tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar, com controle rigoroso de doses e suporte clínico adequado.

Assista a cena:

Casos de intoxicação no Brasil

Até o momento foram registradas 59 notificações de suspeita de intoxicação por metanol no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Destas, 11 foram confirmadas, todas em São Paulo.

Entre os casos em investigação está o do rapper Hungria, de 34 anos, que está internado em Brasília após suspeita de ter ingerido bebidas adulteradas.

x