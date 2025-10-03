VIRALIZOU
A série famosa que “previu” casos de intoxicação com metanol no Brasil
Série tem um episódio com foco na substância
Por Edvaldo Sales
Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias é a onda de intoxicação por metanol no Brasil. A discussão ficou ainda mais acalorada depois que o Ministério da Saúde confirmou 11 casos da substância em São Paulo e outros 48 em investigação no país.
No meio disso tudo, os internautas resgataram uma cena da série médica ‘Dr. House’, que teria “previsto” esses acontecimentos. No episódio, a substância também é tema central.
O primeiro capítulo da segunda temporada mostra um paciente que é envenenado com metanol. Para espanto de muitos, a solução encontrada pelo protagonista, o médico Gregory House, foi justamente fazer o paciente ingerir ainda mais álcool.
“Tem um episódio de House que o paciente tenta se matar ingerindo metanol do toner de impressora e o House cura ele dando 5 doses de tequila, dizendo que o etanol da bebida reagia com o metanol tirando sua toxidade. Nunca pensei que essa informação seria útil um dia”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter).
“No primeiro episódio da segunda temporada de House MD, o paciente é envenenado com metanol. E sabe como o Dr. House cura ele? Fazendo o paciente se embebedar mais ainda”, comentou outro internauta.
A cena faz sentido?
Sim, faz. A lógica por trás da cena não é totalmente ficcional. Na prática médica, o etanol pode ser utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, já que compete com a substância pela enzima responsável pelo seu metabolismo, diminuindo a formação de compostos tóxicos no organismo.
Importante pontuar, no entanto, que o tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar, com controle rigoroso de doses e suporte clínico adequado.
Assista a cena:
Em 2008, ainda no colégio, aluguei os DVDs de House e assisti essa aula de bioquímica sobre metanol. House S2E1. pic.twitter.com/WeKpj3L3H4— Seu Carlos (@CarlosLaerson) September 30, 2025
Casos de intoxicação no Brasil
Até o momento foram registradas 59 notificações de suspeita de intoxicação por metanol no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Destas, 11 foram confirmadas, todas em São Paulo.
Entre os casos em investigação está o do rapper Hungria, de 34 anos, que está internado em Brasília após suspeita de ter ingerido bebidas adulteradas.
