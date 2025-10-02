Malês e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Malês é uma das estreias mais aguardadas da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de drama, terror e produções para toda a família.

Embora Malês, de Antônio Pitanga, e Coração de Lutador: The Smashing Machine, dirigido por Benny Safdie e estrelado por Dwayne Johnson (The Rock), sejam as estreias mais aguardadas da semana, a programação dos cinemas também oferece uma diversidade de longas que vão da pura adrenalina a narrativas mais reflexivas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

MALÊS

Um casal é separado após serem arrancados de sua terra natal na África e trazidos para o Brasil à força como escravizados. Enquanto lutam para sobreviver e tentar se reencontrar, ambos se envolvem no levante dos Malês.

CORAÇÃO DE LUTADOR: THE SMASHING MACHINE

The Smashing Machine mergulha na trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr. A trama explora os altos e baixos da carreira do esportista, falando sobre sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso durante o auge da fama no UFC.

Mark Kerr foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 90 e 2000, mas, apesar das conquistas e sucesso no octógono, enfrentou grandes desafios pessoais ao lado de sua esposa Dawn.

GOAT

GOAT acompanha Cameron Cade, jovem promessa do futebol americano que vê sua carreira ameaçada após um acidente causado por um fã obsessivo. Prestes a perder tudo, ele encontra apoio em seu ídolo, o lendário quarterback Isaiah White, que o leva para treinar em seu ginásio isolado, ao lado da esposa influencer Elsie.

Mas, à medida que os treinos se intensificam, a admiração de Cade dá lugar ao medo, revelando um lado sombrio de Isaiah e colocando em risco não apenas sua carreira, mas sua própria vida.

OS ESTRANHOS: CAPÍTULO 2

Após escapar dos mascarados, Maya descobre que o pesadelo está apenas começando. Caçada sem descanso, ela precisa lutar pela própria sobrevivência enquanto a morte se aproxima a cada passo.

UMA BATALHA APÓS A OUTRA

Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que abandona a aposentadoria para enfrentar a missão mais crucial de sua existência: salvar a filha sequestrada.

Marcado por uma juventude turbulenta como integrante de um grupo de guerrilha, Bob vê o peso de uma vida frustrada e cheia de arrependimentos desabar sobre ele quando o mais implacável de seus antigos inimigos — desaparecido há 16 anos — retorna para acertar contas. Diante da urgência desesperadora, ele reúne seus velhos companheiros e mergulha em uma corrida contra o tempo.

ZOOPOCALIPSE: UMA AVENTURA ANIMAL

Quando um meteoro cai no zoológico, ele transforma alguns dos animais em zumbis coloridos. Para salvar seus amigos, a jovem loba Gracie se une ao ranzinza leão-da-montanha Dan. Juntos, eles contam com a ajuda de um grupo para lá de especial: Xavier, o lêmure fã de cinema, Frida, a capivara confiante, Ash, o avestruz cheio de estilo, e Felix, um macaquinho atrapalhado. Agora, essa turma improvável precisa encontrar um jeito de salvar o zoológico e os outros animais.

PARAÍSO EM CHAMAS

Num bairro proletário da Suécia, três irmãs, com idades entre 7 e 16 anos, vivem sozinhas depois que a mãe desaparece por longos períodos de tempo. Enquanto se preparam para o verão, divertido e despreocupado sem supervisão adulta, o trio lida com a ameaça do conselho tutelar. Para evitar isso, a irmã mais velha, Laura, desenvolve um plano para não serem adotadas.

A LONGA MARCHA

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra se passa em um futuro distópico, onde os Estados Unidos vive sob um regime autoritário que, todo ano, recruta cinquenta adolescentes para uma competição mortal: a Longa Marcha.

Entre eles está Ray Garraty, que deve caminhar sem parar sob o olhar de milhares de espectadores, pois qualquer tropeço, queda ou pausa pode custar sua vida.

A prova só termina quando restar um único sobrevivente, que receberá qualquer desejo como prêmio. Para conquistá-lo, Ray precisará enfrentar exaustão, medo e a certeza de que um passo em falso significa o fim.

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA

A Grande Viagem da Sua Vida segue David e Sarah, dois desconhecidos que se encontram em um casamento e acabam juntos em uma viagem guiada pelo velho GPS de David. O trajeto os leva a um campo isolado com uma misteriosa porta vermelha. Ao atravessá-la, eles embarcam numa jornada mágica pelo tempo, revivendo momentos decisivos de suas vidas e descobrindo uma conexão profunda que pode mudar seu futuro.

A SOGRA PERFEITA 2

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando seu namorado português a pede em casamento, o medo de comprometer a liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para a cerimônia.

SONHAR COM LEÕES

Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma. No entanto, após quatro tentativas de suicídio fracassadas, Gilda tem medo de tentar novamente, o que a leva à organização clandestina Joy Transition International, que alega ensinar pessoas com doenças terminais a se suicidarem sem dor.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

