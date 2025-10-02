Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIVERSÃO

Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira

Programação inclui filmes infantis e nacionais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/10/2025 - 14:53 h | Atualizada em 03/10/2025 - 20:01
Evento acontece de forma gratuita
Evento acontece de forma gratuita -

Chegou à Bahia o famoso cinema inflável. O evento acontece em Santo Amaro entre os dias 3 e 5 de outubro, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre, trazendo diversão e lazer para o público.

O cinema ocorre em paralelo ao Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que também conta com o patrocínio do Nubank. A programação inclui filmes infantis e nacionais, como “Encanto”, “Ratatouille” e “O Auto da Compadecida”, despertando grandes expectativas no público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das exibições, o evento oferece atividades culturais, recreação infantil, curtas-metragens e clipes de artistas locais, transformando o espaço em um ambiente de lazer e convivência para todas as idades.

Leia Também:

Serial killer que vestia pele humana terá história contada na Netflix
Cinema e música unem públicos no Open Air Brasil em Salvador
Rachel Reis brilha em pré-estreia de 'Malês' e celebra força da Bahia

O cinema itinerante vem percorrendo diversas cidades baianas. Antes de chegar a Santo Amaro, passou por Cachoeira, onde estreou a temporada no estado. A iniciativa contará com 12 edições até dezembro.

Em 2025, além da Bahia, o projeto também esteve no Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições realizadas em localidades como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia.

Confira a programação

  • Data: 3 a 5 de outubro
  • Local: Rua do Amparo, ao fundo da prefeitura municipal
  • Entrada gratuita
  • Dia 3 de outubro (sexta)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Acarbo/ Apresentação: Lindro Amor + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: "Ancestros”- Thays do Valle

Filme: “Encanto” (Dublado) | Classificação: Livre

  • Dia 4 de outubro (sábado)

18h – Abertura do evento + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: "Retrato de Memórias”- Juliana Carolina

Filme: “Ratatouille” (Dublado) | Classificação: Livre

  • Dia 5 de outubro (domingo)

18h – Abertura do evento + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: Curta “Trezena de Santo Antônio do Sacramento - Santo Amaro - Bahia” - Marcos Santos

Filme: “O Auto Da Compadecida” (Nacional) | Classificação: 12 anos

  • Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira
    |
  • Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira
    |
  • Evento acontece de forma gratuita
    Evento acontece de forma gratuita |
Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira Evento acontece de forma gratuita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema cinema a céu aberto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento acontece de forma gratuita
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Evento acontece de forma gratuita
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Evento acontece de forma gratuita
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Evento acontece de forma gratuita
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x