Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira

Evento acontece de forma gratuita - Foto: Divulgação

Chegou à Bahia o famoso cinema inflável. O evento acontece em Santo Amaro entre os dias 3 e 5 de outubro, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre, trazendo diversão e lazer para o público.

O cinema ocorre em paralelo ao Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que também conta com o patrocínio do Nubank. A programação inclui filmes infantis e nacionais, como “Encanto”, “Ratatouille” e “O Auto da Compadecida”, despertando grandes expectativas no público.

Além das exibições, o evento oferece atividades culturais, recreação infantil, curtas-metragens e clipes de artistas locais, transformando o espaço em um ambiente de lazer e convivência para todas as idades.

O cinema itinerante vem percorrendo diversas cidades baianas. Antes de chegar a Santo Amaro, passou por Cachoeira, onde estreou a temporada no estado. A iniciativa contará com 12 edições até dezembro.

Em 2025, além da Bahia, o projeto também esteve no Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições realizadas em localidades como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia.

Confira a programação

Data: 3 a 5 de outubro

Local: Rua do Amparo, ao fundo da prefeitura municipal

Entrada gratuita

Dia 3 de outubro (sexta)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Acarbo/ Apresentação: Lindro Amor + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: "Ancestros”- Thays do Valle

Filme: “Encanto” (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 4 de outubro (sábado)

18h – Abertura do evento + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: "Retrato de Memórias”- Juliana Carolina

Filme: “Ratatouille” (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 5 de outubro (domingo)

18h – Abertura do evento + Recreação com Tia Peteca

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes: Curta “Trezena de Santo Antônio do Sacramento - Santo Amaro - Bahia” - Marcos Santos

Filme: “O Auto Da Compadecida” (Nacional) | Classificação: 12 anos