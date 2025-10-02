Serial killer que vestia pele humana terá história contada na Netflix

'Monstro: A História de Ed Gein' estreia na próxima sexta-feira, 3 - Foto: Divulgação | Netflix

Uma das séries de maior sucesso da Netflix vai retornar para uma terceira temporada na próxima sexta-feira, 3. ‘Monstro: A História de Ed Gein’, o mais novo volume da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, promete causar calafrios nos telespectadores.

A primeira temporada do programa estreou em 2022, com o título ‘Dahmer: Um Canibal Americano’. A minissérie se tornou uma das mais assistidas da história da plataforma, com 115 milhões de visualizações.

Já no ano passado, a segunda temporada chegou na plataforma e se chama ‘Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais’. Essa não fez tanto sucesso quanto a primeira parte, mas foi elogiada pelos fãs.

Monstro: A História de Ed Gein

Monstro: A História de Ed Gein é inspirada em fatos e é ambientada em uma Wisconsin rural em 1950. O enredo mergulha no cotidiano de Ed Gein, um homem aparentemente tranquilo e solitário que vivia em uma fazenda decadente.

No entanto, por dentro, ele era consumido por uma obsessão macabra pela própria mãe, o que o levou a cometer atrocidades com diversas vítimas.

Conhecido como ‘O Açougueiro de Plainfield’, Ed Gein foi condenado por assassinato, mas também era suspeito de violar túmulos e de envolvimento em outros crimes brutais.

Ele desenvolveu um interesse por corpos humanos e passou a abrir covas para coletar restos mortais e deixá-los em sua casa. Eventualmente, Gein começou a assassinar pessoas — sendo um dos suspeitos de matar o irmão, inclusive —, até ser pego pelas autoridades em 1957, por matar Bernice Worden.

A polícia encontrou o corpo de Worden decapitado e pendurado na casa de Gein, junto a outros membros de corpos. Ed chegou a elaborar móveis usando pele e ossos humanos. Ele ainda fazia máscaras com os rostos das pessoas assassinadas.

Sua história chocou os Estados Unidos e permanece como uma das mais perturbadoras da crônica criminal do século XX.

Ele foi um serial killer que serviu de inspiração para diversos clássicos do terror cinematográfico, como ‘Psicose’, ‘O Massacre da Serra Elétrica’, ‘O Silêncio dos Inocentes’ e outros.

Quem está no elenco?

Quem vai dar vida ao personagem é o ator Charlie Hunnam, conhecido por trabalhos como ‘Sons of Anarchy’, ‘Magnatas do Crime’ e ‘A Colina Escarlate’.

“Eu tinha pesadelos antes de começar. Depois que me aprofundei, ficou um pouco mais fácil. Mas, por um segundo, pensei que talvez tivesse cometido um erro horrível quando comecei a pesquisar e percebi o quão desprezíveis eram algumas das coisas que ele fazia”, disse Hunnam em entrevista para a Variety.

O elenco da série conta ainda com Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams, Suzanna Son e Addison Rae.

Que horas estreia Monstro: A História de Ed Gein?

A série estreia na Netflix nesta sexta-feira, 3, às 4h da manhã (horário de Brasília).