HOME > CINEINSITE
OPEN AIR

Rachel Reis brilha em pré-estreia de 'Malês' e celebra força da Bahia

Noite no Open Air Brasil, evento parceiro do A TARDE, reuniu cultura, resistência e emoção

Bianca Carneiro e Franciely Gomes

Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes

01/10/2025 - 22:26 h
Rachel Reis subiu ao palco em um show para celebrar a história retratada em Malês
Rachel Reis subiu ao palco em um show para celebrar a história retratada em Malês

A pré-estreia do filme nacional 'Malês', realizada nesta quarta-feira, 1º, no Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, contou com atividades que reforçam a força da arte e da cultura da Bahia. Entre os destaques da noite, esteve a cantora baiana Rachel Reis, que subiu ao palco em um show para celebrar a história retratada no filme e a riqueza cultural do estado.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Rachel falou sobre a emoção de ser escolhida para se apresentar neste momento histórico:

“Incrível. Quando fui passar o som ali mais cedo, vi a estrutura, coisa fina mesmo, e o filme, vi um pouco sobre, vi que é um filme de força, de resistência. Acho importante estar aqui como artista baiana, preta, nordestina, acho especial fazer parte desse momento”, disse a cantora.

Leia Também:

Pré-estreia de 'Malês' revive história esquecida da Bahia
Público vibra com a experiência única do Open Air em Salvador
Foto rara de 1960 emociona Antônio Pitanga no Open Air: "Memória"

Rachel ressaltou também a importância de mais eventos culturais como o Open Air em Salvador e destacou o poder transformador da cultura:

“Arte é vida, arte salva e arte da Bahia tem de tudo. A Bahia é um mundo, é um universo, quanto mais arte a gente vai consumir, mais na frente a gente está”.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando

Exposição do CEDOC no Open Air Brasil

A exposição do CEDOC integra a programação do Open Air Brasil, que segue até 12 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, com filmes, shows e acesso a um site especial que reúne mais de 50 imagens e reportagens sobre o cinema feito na Bahia nos últimos 100 anos. Clique aqui e confira as imagens.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

