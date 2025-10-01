Rachel Reis brilha em pré-estreia de 'Malês' e celebra força da Bahia

Rachel Reis subiu ao palco em um show para celebrar a história retratada em Malês - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A pré-estreia do filme nacional 'Malês', realizada nesta quarta-feira, 1º, no Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, contou com atividades que reforçam a força da arte e da cultura da Bahia. Entre os destaques da noite, esteve a cantora baiana Rachel Reis, que subiu ao palco em um show para celebrar a história retratada no filme e a riqueza cultural do estado.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Rachel falou sobre a emoção de ser escolhida para se apresentar neste momento histórico:

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Incrível. Quando fui passar o som ali mais cedo, vi a estrutura, coisa fina mesmo, e o filme, vi um pouco sobre, vi que é um filme de força, de resistência. Acho importante estar aqui como artista baiana, preta, nordestina, acho especial fazer parte desse momento”, disse a cantora.

Rachel ressaltou também a importância de mais eventos culturais como o Open Air em Salvador e destacou o poder transformador da cultura:

“Arte é vida, arte salva e arte da Bahia tem de tudo. A Bahia é um mundo, é um universo, quanto mais arte a gente vai consumir, mais na frente a gente está”.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando



Exposição do CEDOC no Open Air Brasil

A exposição do CEDOC integra a programação do Open Air Brasil, que segue até 12 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, com filmes, shows e acesso a um site especial que reúne mais de 50 imagens e reportagens sobre o cinema feito na Bahia nos últimos 100 anos. Clique aqui e confira as imagens.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo: