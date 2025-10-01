Público vibra com a experiência única do Open Air em Salvador

Arquibancada cheia e olhos brilhando: o espetáculo do Open Air conquista Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O céu de Salvador ganhou novas luzes com a chegada do Open Air Brasil, considerado o maior cinema a céu aberto do mundo. Mais do que exibir filmes em uma tela de 325 m², equivalente a um prédio de quatro andares, o evento, parceiro do Grupo A TARDE, se transformou em experiência coletiva, onde cada espectador se torna parte do espetáculo.

Da arquibancada cheia, emergem histórias que revelam um público diverso: crianças, jovens, veteranos de cinema, professores, advogados, jornalistas e famílias inteiras que foram viver essa imersão inédita na capital baiana.

Para Gabriel Calegari, autônomo, a chegada tranquila ao evento foi só o começo de uma noite inesquecível.

“A estrutura é algo totalmente inovador e impressionante, principalmente para Salvador, que não tem tantos eventos nesse sentido. Eu me considero um cinéfilo iniciante, já fui mais assíduo e estou voltando aos poucos a frequentar os cinemas. Hoje, ver um filme como 'Malês' em uma tela desse tamanho me traz uma expectativa altíssima", afirmou.

Gabriel Calegari aprovou evento | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Já o jornalista Tiago Júnior destacou a importância de iniciativas culturais que extrapolem a sala escura. “Nunca tinha visto um cinema nessas dimensões, com essa organização. Me lembrou as iniciativas antigas, em bairros populares, que incluíam o pessoal da periferia na sétima arte. Salvador precisa de mais eventos como esse, não só de cinema, mas de arte em geral. Somos muito carentes disso".

Para a advogada Carol Tavares, o Open Air Brasil trouxe ares de novidade para a cidade.

“Achei chique, uma experiência completa, bem estruturada. Nunca tinha visto nada parecido em Salvador. Apesar das filas, tudo muito organizado. O público também é bem diferente, é um público cultural, que consome esse tipo de conteúdo. Precisamos de mais eventos assim".

Expectativa para Malês

O clima de expectativa cresceu ainda mais na noite desta quarta-feira, 1º, com a pré-estreia de 'Malês', filme de Antônio Pitanga. Entre os presentes estava a mãe da atriz Edivana Carvalho, que participa da produção.

“A expectativa é maravilhosa. Esse filme é um marco para a nossa história, sobretudo para a cultura negra. Quero levar para meus alunos, para que conheçam uma história que tentaram apagar, mas não conseguiram. O cinema é uma ferramenta de memória e identidade".

Edna Brito, mãe da atriz, Edvana Carvalho, ao lado dos atores Franklin Rocha e Carolina Barbosa | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

A jornalista Val Benvindo também reforçou a importância de Malês para o fortalecimento da identidade negra.

“Nossa história foi apagada dos livros, mas o cinema e a televisão ajudam a resgatar. Malês cumpre esse papel e, ao mesmo tempo, celebra a família Pitanga, que sempre nos representou. Eu espero que o filme seja indicado a todos os festivais, porque além de contar a nossa história, é uma produção de qualidade, que merece reconhecimento".

No Open Air Brasil, o espetáculo está na tela, mas também na arquibancada. O público que vibra, se emociona e compartilha a experiência revela que o evento não é apenas uma sessão de cinema: é encontro, celebração e memória.

Como resumiu Gabriel Calegari, olhando a tela gigante que se erguia diante da plateia: “Não é só cinema. É um presente para Salvador".

Exposição do CEDOC no Open Air Brasil

A exposição do CEDOC integra a programação do Open Air Brasil, que segue até 12 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, com filmes, shows e acesso a um site especial que reúne mais de 50 imagens e reportagens sobre o cinema feito na Bahia nos últimos 100 anos. Clique aqui e confira as imagens.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

