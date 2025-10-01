MAGIA NO CÉU
Público vibra com a experiência única do Open Air em Salvador
Entre pipoca e emoção, público lota cinema gigante, parceiro de A TARDE
Por Franciely Gomes e Beatriz Santos
O céu de Salvador ganhou novas luzes com a chegada do Open Air Brasil, considerado o maior cinema a céu aberto do mundo. Mais do que exibir filmes em uma tela de 325 m², equivalente a um prédio de quatro andares, o evento, parceiro do Grupo A TARDE, se transformou em experiência coletiva, onde cada espectador se torna parte do espetáculo.
Da arquibancada cheia, emergem histórias que revelam um público diverso: crianças, jovens, veteranos de cinema, professores, advogados, jornalistas e famílias inteiras que foram viver essa imersão inédita na capital baiana.
Para Gabriel Calegari, autônomo, a chegada tranquila ao evento foi só o começo de uma noite inesquecível.
“A estrutura é algo totalmente inovador e impressionante, principalmente para Salvador, que não tem tantos eventos nesse sentido. Eu me considero um cinéfilo iniciante, já fui mais assíduo e estou voltando aos poucos a frequentar os cinemas. Hoje, ver um filme como 'Malês' em uma tela desse tamanho me traz uma expectativa altíssima", afirmou.
Já o jornalista Tiago Júnior destacou a importância de iniciativas culturais que extrapolem a sala escura. “Nunca tinha visto um cinema nessas dimensões, com essa organização. Me lembrou as iniciativas antigas, em bairros populares, que incluíam o pessoal da periferia na sétima arte. Salvador precisa de mais eventos como esse, não só de cinema, mas de arte em geral. Somos muito carentes disso".
Para a advogada Carol Tavares, o Open Air Brasil trouxe ares de novidade para a cidade.
“Achei chique, uma experiência completa, bem estruturada. Nunca tinha visto nada parecido em Salvador. Apesar das filas, tudo muito organizado. O público também é bem diferente, é um público cultural, que consome esse tipo de conteúdo. Precisamos de mais eventos assim".
Expectativa para Malês
O clima de expectativa cresceu ainda mais na noite desta quarta-feira, 1º, com a pré-estreia de 'Malês', filme de Antônio Pitanga. Entre os presentes estava a mãe da atriz Edivana Carvalho, que participa da produção.
“A expectativa é maravilhosa. Esse filme é um marco para a nossa história, sobretudo para a cultura negra. Quero levar para meus alunos, para que conheçam uma história que tentaram apagar, mas não conseguiram. O cinema é uma ferramenta de memória e identidade".
A jornalista Val Benvindo também reforçou a importância de Malês para o fortalecimento da identidade negra.
“Nossa história foi apagada dos livros, mas o cinema e a televisão ajudam a resgatar. Malês cumpre esse papel e, ao mesmo tempo, celebra a família Pitanga, que sempre nos representou. Eu espero que o filme seja indicado a todos os festivais, porque além de contar a nossa história, é uma produção de qualidade, que merece reconhecimento".
No Open Air Brasil, o espetáculo está na tela, mas também na arquibancada. O público que vibra, se emociona e compartilha a experiência revela que o evento não é apenas uma sessão de cinema: é encontro, celebração e memória.
Como resumiu Gabriel Calegari, olhando a tela gigante que se erguia diante da plateia: “Não é só cinema. É um presente para Salvador".
Exposição do CEDOC no Open Air Brasil
A exposição do CEDOC integra a programação do Open Air Brasil, que segue até 12 de outubro no Centro de Convenções de Salvador, com filmes, shows e acesso a um site especial que reúne mais de 50 imagens e reportagens sobre o cinema feito na Bahia nos últimos 100 anos. Clique aqui e confira as imagens.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
