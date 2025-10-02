Menu
HOME > CINEINSITE
EXPERIÊNCIA ÚNICA

Cinema e música unem públicos no Open Air Brasil em Salvador

Pré-estreia de ‘Malês’ e show de Rachel Reis marcam noite de integração cultural

Beatriz Santos e Franciely Gomes

Por Beatriz Santos e Franciely Gomes

02/10/2025 - 8:10 h
Rachel Reis no Open Air Brasil
Rachel Reis no Open Air Brasil -

O Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, segue transformando o Centro de Convenções de Salvador em palco de experiências coletivas que unem arte, música e audiovisual.

Na quarta-feira, 1º, o evento apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, chegou ao seu segundo dia com uma programação que mesclou a força da pré-estreia de ‘Malês’, filme que revisita a história do levante negro no século XIX, e o show envolvente da cantora baiana Rachel Reis.

Quem esteve no espaço não assistiu apenas a um filme ou a um show isolado, mas viveu uma experiência que mistura linguagens.

Leia Também:

Público vibra com a experiência única do Open Air em Salvador
Foto rara de 1960 emociona Antônio Pitanga no Open Air: "Memória"
Alice Caymmi celebra legado da família na abertura do Open Air Brasil

A experiência além da tela

Mais do que uma exibição, o público descreveu a noite como uma experiência integrada entre linguagens. A tela de 325 m², equivalente a uma quadra de tênis, serviu de ponto de partida para reflexões profundas trazidas pelo filme, enquanto a música encerra o encontro com leveza.

“Principalmente pensando no filme, que é ambientado aqui em Salvador, na Bahia, no Recôncavo… E Rachel, como uma cantora vinda do sertão, traz esse tempero que a cultura afro-brasileira tem. Eu acho que tem tudo a ver: o show da Rachel, o tema do filme, o contexto. Acho que complementa muito bem. Foi uma ótima escolha”, disse a relações públicas Emanuele Pereira, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Entre os presentes, a sensação era de que as duas linguagens se completavam em cena. Emanuele reforçou: “Combinação dos dois, com certeza. É uma mistura muito boa. Ver um filme bom, numa tela gigante, ter a equipe de produção, os atores, o elenco aqui… E aí complementar com um show é muito bom”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Na mesma linha, a produtora cultural Carolina Pereira destacou a força emocional da sequência de filme e show. “Eu acredito que ela pode complementar no sentido de aguçar as emoções e as sensações que ficaram latentes após o filme. Eu acho que Rachel Reis tem tudo a ver com os Malês, com a história da Bahia”, afirmou.

Para Carolina, a inovação está justamente nesse encontro: “Eu acho que é a junção das duas linguagens. O cinema e a música casam muito bem. Vivenciar essas duas experiências no mesmo local é inovador e muito emocionante”.

Público diverso e engajado

A noite atraiu desde cinéfilos atentos até fãs da música de Rachel Reis. O produtor de eventos Robson dos Anjos ressaltou como a curadoria da programação conecta plateias diferentes. “O show traz a gente para isso, para o universo. Eu acho que, na maioria dos dias, os shows estão bem linkados com os filmes”, avaliou.

Ele citou ainda os próximos dias do evento como exemplos de sintonia. “Temos exemplos: no dia em que vai ser transmitido ‘Ó Paí, Ó’, tem um show da Majur, que é uma artista nossa. Isso, de certo modo, traz não só os fãs do cinema, mas também os fãs dos shows. Uma coisa acaba envolvendo e complementando a outra”, destacou.

Seja pelo impacto histórico de Malês, seja pela da música de Rachel, a percepção comum era a de que a noite traduziu a pluralidade cultural da Bahia. Robson resumiu: “Combina de uma forma espetacular, não tenho dúvidas. Eu acho que trouxe uma galera que é do meio, o povo preto, o povo que está na cena”.

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

x