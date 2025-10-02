Cinema e música unem públicos no Open Air Brasil em Salvador

Rachel Reis no Open Air Brasil - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, segue transformando o Centro de Convenções de Salvador em palco de experiências coletivas que unem arte, música e audiovisual.

Na quarta-feira, 1º, o evento apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, chegou ao seu segundo dia com uma programação que mesclou a força da pré-estreia de ‘Malês’, filme que revisita a história do levante negro no século XIX, e o show envolvente da cantora baiana Rachel Reis.

Quem esteve no espaço não assistiu apenas a um filme ou a um show isolado, mas viveu uma experiência que mistura linguagens.

A experiência além da tela

Mais do que uma exibição, o público descreveu a noite como uma experiência integrada entre linguagens. A tela de 325 m², equivalente a uma quadra de tênis, serviu de ponto de partida para reflexões profundas trazidas pelo filme, enquanto a música encerra o encontro com leveza.

“Principalmente pensando no filme, que é ambientado aqui em Salvador, na Bahia, no Recôncavo… E Rachel, como uma cantora vinda do sertão, traz esse tempero que a cultura afro-brasileira tem. Eu acho que tem tudo a ver: o show da Rachel, o tema do filme, o contexto. Acho que complementa muito bem. Foi uma ótima escolha”, disse a relações públicas Emanuele Pereira, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Entre os presentes, a sensação era de que as duas linguagens se completavam em cena. Emanuele reforçou: “Combinação dos dois, com certeza. É uma mistura muito boa. Ver um filme bom, numa tela gigante, ter a equipe de produção, os atores, o elenco aqui… E aí complementar com um show é muito bom”.

Na mesma linha, a produtora cultural Carolina Pereira destacou a força emocional da sequência de filme e show. “Eu acredito que ela pode complementar no sentido de aguçar as emoções e as sensações que ficaram latentes após o filme. Eu acho que Rachel Reis tem tudo a ver com os Malês, com a história da Bahia”, afirmou.

Para Carolina, a inovação está justamente nesse encontro: “Eu acho que é a junção das duas linguagens. O cinema e a música casam muito bem. Vivenciar essas duas experiências no mesmo local é inovador e muito emocionante”.

Público diverso e engajado

A noite atraiu desde cinéfilos atentos até fãs da música de Rachel Reis. O produtor de eventos Robson dos Anjos ressaltou como a curadoria da programação conecta plateias diferentes. “O show traz a gente para isso, para o universo. Eu acho que, na maioria dos dias, os shows estão bem linkados com os filmes”, avaliou.

Ele citou ainda os próximos dias do evento como exemplos de sintonia. “Temos exemplos: no dia em que vai ser transmitido ‘Ó Paí, Ó’, tem um show da Majur, que é uma artista nossa. Isso, de certo modo, traz não só os fãs do cinema, mas também os fãs dos shows. Uma coisa acaba envolvendo e complementando a outra”, destacou.

Seja pelo impacto histórico de Malês, seja pela da música de Rachel, a percepção comum era a de que a noite traduziu a pluralidade cultural da Bahia. Robson resumiu: “Combina de uma forma espetacular, não tenho dúvidas. Eu acho que trouxe uma galera que é do meio, o povo preto, o povo que está na cena”.

História do Cinema Baiano

