Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOÇÃO

Marjorie Estiano celebra possível indicação de Wagner Moura ao Oscar

A atriz veio a Salvador para assistir a estreia da peça de teatro

Franciely Gomes e Manoela Santos

Por Franciely Gomes e Manoela Santos

02/10/2025 - 21:18 h
A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão
A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão -

Salvador recebeu nesta quinta-feira, 2, a pré-estreia do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”. Estrelada pelo ator Wagner Moura, juntamente com Danilo Grangheia, Júlia Bernart, Fernanda Paquelet e Marcelo Flores, a apresentação contou com uma série de convidados para prestigiar este primeiro dia.

Dentre os famosos presentes estava a atriz Marjorie Estiano, que conversou com a reportagem do Grupo A TARDE e contou que viajou para a capital baiana a fim de prestigiar os colegas de profissão.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Sempre fico procurando motivos para vir para cá, porque a gente tá sempre trabalhando, correndo. Então hoje eu vim assistir a peça que tô doida para ver e sou louca pela peça inspirada. Adoro o trabalho da Christiane Jatahy, a pesquisa e a identidade dela”, disse.

“Também tem o Wagner, o Danilo, a Júlia, muita gente legal. A Cris tem essa pesquisa em cima desses temas, essa investigação do comportamento da complexidade humana. Então tô doida para ver”, completou.

A peça estreará oficialmente nesta sexta-feira, 3, e segue com sessões em Salvador até o dia 12 de outubro, que já estão esgotadas.

Leia Também:

Malês e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Sexo, morte e traição marcam 2ª temporada de série do Prime Video
Cinema inflável chega a Santo Amaro com sessões gratuitas; confira

Wagner Moura no Oscar

Durante o bate papo, a artista também falou sobre a possibilidade de Wagner Moura receber a indicação de ‘Melhor Ator’ na premiação do Oscar em 2026. Ela aproveitou para elogiar o trabalho do artista baiano.

“O Wagner é uma joia. Ele não só traz para a gente a nossa brasilidade e identidade, mas a qualidade do trabalho como ator e celebridade, no sentido de figura pública”, afirmou.

“A personalidade dele e o posicionamento como artista, colocando a frente o trabalho do artista como questionador, formador de opinião. Então a gente vai atrás para ver qualquer coisa que ele esteja fazendo e são sempre as melhores expectativas”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Marjorie Estiano wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x