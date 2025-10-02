Marjorie Estiano celebra possível indicação de Wagner Moura ao Oscar

A famosa foi convidada para conferir a peça em primeira mão - Foto: Olga Leiria e Priscila Melo | Ag. A TARDE

Salvador recebeu nesta quinta-feira, 2, a pré-estreia do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”. Estrelada pelo ator Wagner Moura, juntamente com Danilo Grangheia, Júlia Bernart, Fernanda Paquelet e Marcelo Flores, a apresentação contou com uma série de convidados para prestigiar este primeiro dia.

Dentre os famosos presentes estava a atriz Marjorie Estiano, que conversou com a reportagem do Grupo A TARDE e contou que viajou para a capital baiana a fim de prestigiar os colegas de profissão.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Sempre fico procurando motivos para vir para cá, porque a gente tá sempre trabalhando, correndo. Então hoje eu vim assistir a peça que tô doida para ver e sou louca pela peça inspirada. Adoro o trabalho da Christiane Jatahy, a pesquisa e a identidade dela”, disse.

“Também tem o Wagner, o Danilo, a Júlia, muita gente legal. A Cris tem essa pesquisa em cima desses temas, essa investigação do comportamento da complexidade humana. Então tô doida para ver”, completou.

A peça estreará oficialmente nesta sexta-feira, 3, e segue com sessões em Salvador até o dia 12 de outubro, que já estão esgotadas.

Wagner Moura no Oscar

Durante o bate papo, a artista também falou sobre a possibilidade de Wagner Moura receber a indicação de ‘Melhor Ator’ na premiação do Oscar em 2026. Ela aproveitou para elogiar o trabalho do artista baiano.

“O Wagner é uma joia. Ele não só traz para a gente a nossa brasilidade e identidade, mas a qualidade do trabalho como ator e celebridade, no sentido de figura pública”, afirmou.

“A personalidade dele e o posicionamento como artista, colocando a frente o trabalho do artista como questionador, formador de opinião. Então a gente vai atrás para ver qualquer coisa que ele esteja fazendo e são sempre as melhores expectativas”, concluiu.