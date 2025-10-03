Anvisa pede ajuda internacional para trazer antídoto do metanol

Anvisa também publicou um edital de chamamento internacional - Foto: Biodiesel Brasil | Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acionou autoridades reguladoras de diversos países para viabilizar, com urgência, a importação do fomepizol, medicamento essencial no tratamento de intoxicações por metanol, atualmente indisponível no mercado brasileiro.

Considerado o tratamento de referência contra o metanol, o fomepizol atua bloqueando a conversão da substância em metabólitos tóxicos, responsáveis por causar danos graves ao sistema nervoso e ao fígado.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem o medicamento, as unidades de saúde estão utilizando o etanol grau farmacêutico, que ajuda a retardar os efeitos do veneno, mas apresenta menor eficácia e segurança.

Entre os órgãos contatados estão a FDA (Estados Unidos), EMA (União Europeia) e as agências reguladoras do Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. O objetivo é acelerar o processo de liberação e ampliar o acesso ao antídoto nos hospitais brasileiros.

Para agilizar o fornecimento, a Anvisa também publicou um edital de chamamento internacional para localizar fabricantes e distribuidores com estoque disponível, após um pedido de urgência do Ministério da Saúde.

Paralelamente, três laboratórios: Lacen/DF, Laboratório Municipal de São Paulo e INCQS/Fiocruz, foram mobilizados para analisar amostras de bebidas suspeitas de adulteração, enquanto ações de fiscalização já ocorrem em diversos estados com apoio das vigilâncias sanitárias locais.

Mortes

Subiu para seis o número de pessoas mortas no estado de São Paulo por suspeita de intoxicação por metanol. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras cinco continuam em apuração. A informação foi confirmada pelo governo do estado de São Paulo nesta quarta-feira, 1º.

Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância, sendo que em dez houve a confirmação da presença de metanol no sangue da pessoa contaminada. Vinte e sete casos ainda estão em investigação.

Enquanto o antídoto não chega ao país, a Anvisa reforça a orientação: em casos de suspeita de intoxicação por metanol, a população deve entrar em contato com o Disque-Intoxicação (0800-722-6001), serviço nacional que reúne 13 centros especializados para orientação e atendimento emergencial.