BRASIL
SAÚDE

Pesquisadores criam método identificar metanol na bebida em minutos

O método é considerado rápido, barato e não exige a abertura da garrafa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 7:02 h
O equipamento funciona emitindo luz infravermelha diretamente na embalagem, mesmo que esteja lacrada
Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, na Paraíba, desenvolveram uma tecnologia capaz de identificar, em poucos minutos, a presença de metanol e outras adulterações em bebidas destiladas, como a cachaça. O método é considerado rápido, barato e não exige a abertura da garrafa.

De acordo com o pesquisador David Fernandes, autor de um dos artigos publicados, a técnica se mostrou eficaz também para identificar alterações fraudulentas.

“Essa metodologia foi capaz de identificar se a cachaça estava adulterada com compostos característicos da própria produção ou se foi feita alguma alteração fraudulenta, como água ou outro composto”, explicou em entrevista à TV Globo.

Como funciona?

  • O equipamento funciona emitindo luz infravermelha diretamente na embalagem, mesmo que esteja lacrada.
  • Com isso, radiação provoca agitação nas moléculas da bebida.
  • Um software faz a leitura dos dados, apontando se há substâncias estranhas à composição original, como metanol ou até mesmo a adição de água para aumentar o volume do produto.
  • O processo dispensa reagentes químicos e tem taxa de acerto de até 97%.

Leia Também:

Ministério da Saúde confirma intoxicação por metanol em Salvador; Sesab nega
Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas
Metanol já matou dezenas de pessoas na Bahia há 26 anos; relembre
Homem morre com suspeita de intoxicação por metanol em Feira de Santana

Pesquisa

A pesquisa começou em 2023 e, em 2025, já rendeu duas publicações na revista internacional Food Chemistry, uma das mais reconhecidas na área de química e bioquímica dos alimentos.

Além de uso em laboratórios, o método pode ser adotado por órgãos fiscalizadores.

Os pesquisadores também estudam formas de disponibilizar a tecnologia em larga escala. Uma das inovações em desenvolvimento é um canudo de segurança, que muda de cor ao entrar em contato com o metanol. Segundo Nadja Oliveira, pró-reitora de pós-graduação da UEPB, a ideia é dar mais segurança ao consumidor.

“Estamos desenvolvendo uma solução em que o canudo terá uma substância química que, ao contato com o metanol, muda de cor. Isso permitirá ao usuário ter certeza de que a bebida não contém o teor da substância”, destacou.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Ver todas





