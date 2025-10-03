PM e influencer Alexandre 'Tchaca' é anunciado como repórter

Lázaro Andrade, mais conhecido como Alexandre Tchaca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O policial militar e influenciador digital Lázaro Andrade, mais conhecido como Alexandre Tchaca, foi anunciado nesta sexta-feira, 3, como o novo repórter do programa Alô Juca, exibido pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

Durante a apresentação, Tchaca agradeceu pela oportunidade: "Eu tenho a agradecer pelo convite. Quero somar, quero contribuir em prol da sociedade, conte comigo sempre", disse.

A estreia oficial do novo repórter está marcada para segunda-feira, 6, no programa diário da emissora. Conhecido pelo carisma nas redes sociais, Tchaca acumula cerca de 174 mil seguidores e já é figura popular entre o público baiano.

Polêmicas e prisões

Apesar da nova fase, o policial também é lembrado pelas controvérsias que marcaram sua trajetória. Em abril deste ano, ele foi preso na Operação Falsas Promessas 2, deflagrada na Bahia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais.

Na ocasião, 24 pessoas foram detidas, entre elas os influenciadores Franklin Reis, Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanam Premiações. Um mês depois, a prisão preventiva de Tchaca foi substituída por medidas cautelares.

Agora, ele aposta na carreira na comunicação, somando ao time do Alô Juca.