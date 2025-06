Baiano vendedor de acarajé estreia na semana de moda em Milão

Matheus Hava, modelo da semana de moda em Milão - Foto: Reprodução I Instagram

Há cerca de oito anos, nas ruas do Rio de Janeiro, era possível comer comida baiana pelas mãos de Matheus Hava, baiano nascido em Feira de Santana. Menos de dez anos depois, o mesmo jovem está se preparando para o grande evento de sua vida - estrear como modelo na semana de moda de Milão.

Neste sábado, 21, acontecerá o desfile da grife Giorgio Armani, mundialmente reconhecida. Nele, a estrela será o baiano de 28 anos, que desde criança ajudava a mãe a vender acarajés.

Quando tinha 20 anos, Matheus deixou a Bahia, e passou a vender acarajés, geladinhos, salgados e bolos na zona Norte do Rio de Janeiro. Durante a noite, o jovem começava a fazer as acarajés, os cerca de 60 geladinhos diários, e outros quitutes, terminando de manhã cedo.

No horário do almoço, a rotina era sempre a mesma - sair pelas ruas para vender até começar a anoitecer. Matheus levava consigo uma mala cheia de pães, bolos e coxinhas. Os geladinhos, ou "sacolés", ficavam em uma bolsa térmica.

Com a chegada da noite, era a hora de ir comprar as mercadorias para a produção do dia seguinte e reiniciar o mesmo processo, já que onde morava o baiano não tinha espaço para armazenar acarajés prontas com antecedência.

Além das comidas, Matheus já trabalhou distribuindo panfletos e como caixa de vendas. "Era um trabalho puxado, mas que me enche de orgulho. Sempre enfrentei o que fosse preciso para poder evoluir e buscar um futuro melhor, sempre me empenhei para poder conquistar melhores condições", afirmou à Folha de São Paulo.

"Tudo o que fiz me ajudou a chegar até aqui, me tornar quem sou e lutar para conquistar os meus maiores sonhos", completou. Agora, Matheus mora na Europa e trabalha como modelo em grandes desfiles.

Ao chegar no continente europeu, o baiano trabalhou no Reino Unido, na Alemanha, Itália, Áustria, Hungria e Polônia. Ao longo da carreira, esteve em campanhas mundiais, como a que fez com a Versace e a Elton John Aids Foundation.

Matheus trabalhou com marcas como Armani, Missoni, Lacoste e Calvin Klein, aparecendo em veículos e publicações mundiais como Marie Claire Hong Kong, L’Officiel Tailândia, The Perfect Man e Man In Town.