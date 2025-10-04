Menu
ENTRETENIMENTO

Gretchen aparece com rosto harmonizado e movimenta comentários

Cantora falou sobre os procedimentos recentes que passou

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/10/2025 - 11:50 h
Gretchen aparece em redes sociais com novos proocedimentos estéticos
Gretchen aparece em redes sociais com novos proocedimentos estéticos

A personalidade brasileira Gretchen, que atualmente está com 66 anos, apareceu com o rosto completamente harmonizado e recebeu vários elogios de fãs nesta sexta-feira, 03. A cantora detalhou os procedimentos realizados, que incluem reposição hormonal, rejuvenescimento íntimo, design glúteo e extensão de cabelo.

"Estou muito feliz de estar no Brasil esses dias podendo fazer meu trabalho, o show que foi um grande sucesso em Belém, foi um dos mais lindos da minha carreira, um divisor de águas na minha carreira", contou Gretchen.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cantora ainda revelou que aplicou PMMA bumbum e no quadríceps. "Mas veja bem, não é aquele negócio que não pode, não é o hidrogel, é o PMMA", contou.

O que é o PMMA?

O polimetilmetacrilato , mais conhecido como PMMA é um componente plástico com diversos tipos de aplicação, tanto na saúde quanto em setores produtivos, a depender da forma de processamento e desenvolvimento da matéria-prima.

No campo estético, o PMMA pode ser usado para preenchimento cutâneo, em forma semelhante a um gel.

Reação dos seguidores

Nos comentários, o resto de Gretchen, gerou diversas reações, com muitos elogios entre elas.

"Gente,o que ela fez no rosto? Rejuvenesceu uns 15 anos", questionou uma seguidora.

"Está tão linda. Parabéns. Fico feliz por você", comentou Rosiane Pinheiro.

"Péssimo período para os haters! Porque além de feliz ela está belíssima", disse uma fã.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

