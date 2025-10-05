Veja última postagem do influenciador baiano que morreu perto de cemitério

O influenciador Valioso morreu em um acidente de carro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador baiano Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como Valioso, que morreu no sábado, 4, aos 20 anos, fez uma última publicação no Instagram horas antes do acidente que resultou em sua morte em Jacobina, no norte da Bahia. Ele bateu o carro que dirigia contra uma árvore na Rua Padre Alfredo, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

Nos stories, ele postou um vídeo enquanto dirigia. A gravação viralizou na internet e comoveu os fãs: “Muito triste”, escreveu uma seguidora. “Que tristeza, tão novo“, lamentou outra. “Que Deus console a família“, escreveu mais uma.

O acidente

Alex trafegava em alta velocidade e acabou perdendo o controle do automóvel, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O jovem morreu na hora. Além dele, outras quatro pessoas estavam no carro, sendo três mulheres e um homem.

Eles foram socorridos e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Regional Vicentina Goulart. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde dos passageiros.