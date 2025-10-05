Hungria tem alta de hospital após suspeita de intoxicação por metanol

Rapper Hungria - Foto: Pixabay

O rapper Hungria recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, neste domingo, 5, após suspeita de intoxicação por metanol por ingestão de bebida alcoólica adulterada. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, o artista deverá seguir cuidados clínicos e fazer reavaliação médica ambulatorial.

Gustavo da Hungria Neves já havia apresentado melhora no estado de saúde, conforme boletim divulgado no sábado, 4, pelo mesmo hospital. Ele, que vinha passando por sessões de hemodiálise, teve o procedimento suspenso, indicando recuperação do seu estado de saúde.

Ainda segundo o Hospital DF Star, Hungria não apresenta sinais de sequelas devido ao incidente, a exemplo da perda de visão. Ele deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira, 2. O caso está sendo investigado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde.

Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

Os dois casos de suspeita de intoxicação por metanol registrados na Bahia foram descartados pela Secretaria de Saúde (Sesab) neste domingo, 5. A informação foi divulgada durante uma reunião emergencial na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Para a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, é fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos. Segundo ela, não há novos casos suspeitos no estado.

Quais foram os casos investigados?

O resultado da análise das amostras biológicas de Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, foi negativo para dosagem de etanol e metanol, conforme laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com familiares, ele foi encontrado sozinho, em sua casa, em Feira de Santana, desacordado, com alterações de nível de consciência e palidez.

Já o segundo caso, registrado em Salvador, também foi descartado depois da análise das amostras apresentarem a ausência de sinais de acidose, somado a melhoria do paciente. Não há detalhes se o paciente continua internado ou se já foi liberado.

A apuração também constatou que não houve adulteração na bebida consumida, já que as garrafas vistoriadas mantinham os lacres íntegros e a procedência foi confirmada por notas fiscais do estabelecimento de origem.