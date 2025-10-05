Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

Informação foi divulgada pela Sesab durante reunião emergencial no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 13:04 h | Atualizada em 05/10/2025 - 13:25
Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas
Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas -

Os dois casos de suspeita de intoxicação por metanol registrados na Bahia foram descartados pela Secretaria de Saúde (Sesab) neste domingo, 5. A informação foi divulgada durante uma reunião emergencial na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Para a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, é fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos. Segundo ela, não há novos casos suspeitos no estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quais foram os casos investigados?

O resultado da análise das amostras biológicas de Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, foi negativo para dosagem de etanol e metanol, conforme laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com familiares, ele foi encontrado sozinho, em sua casa, em Feira de Santana, desacordado, com alterações de nível de consciência e palidez.

Já o segundo caso, registrado em Salvador, também foi descartado depois da análise das amostras apresentarem a ausência de sinais de acidose, somado a melhoria do paciente. Não há detalhes se o paciente continua internado ou se já foi liberado.

A apuração também constatou que não houve adulteração na bebida consumida, já que as garrafas vistoriadas mantinham os lacres íntegros e a procedência foi confirmada por notas fiscais do estabelecimento de origem

Reunião emergencial

Uma reunião emergencial foi solicitada pela secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, por conta do cenário de alerta em que o país se encontra sobre o consumo de bebidas adulteradas.

Para a reunião, foram convidados:

  • Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA);
  • Departamento de Polícia Técnica (DPT);
  • Polícia Civil;
  • Secretarias municipais de Saúde;
  • Diretorias de vigilância de Salvador e Feira de Santana;
  • Procon-BA;
  • Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon-BA);
  • Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom);
  • Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Estadual);
  • Área de tecnologia da Sesab (CGTICS);
  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox);
  • Coordenadores dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS);
  • Conselho Estadual de Saúde.

Leia Também:

Governo da Bahia anuncia reunião urgente após 'crise do metanol' disparar
Alerta de perigo: 20 cidades baianas estão sob risco de incêndios
Batida entre ônibus e carreta deixa ao menos um morto e cinco feridos

Sobre as intoxicações

A intoxicação por metanol partindo do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, como gins, vodkas e whisky, já causou casos graves de internação, perda de visão e até mortes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

intoxicação por metanol metanol Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x