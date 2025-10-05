Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

Suspeitas de intoxicação por metanol na Bahia foram negadas - Foto: Reprodução Adobe Stock

Os dois casos de suspeita de intoxicação por metanol registrados na Bahia foram descartados pela Secretaria de Saúde (Sesab) neste domingo, 5. A informação foi divulgada durante uma reunião emergencial na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Para a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, é fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos. Segundo ela, não há novos casos suspeitos no estado.



Quais foram os casos investigados?

O resultado da análise das amostras biológicas de Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, foi negativo para dosagem de etanol e metanol, conforme laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com familiares, ele foi encontrado sozinho, em sua casa, em Feira de Santana, desacordado, com alterações de nível de consciência e palidez.

Já o segundo caso, registrado em Salvador, também foi descartado depois da análise das amostras apresentarem a ausência de sinais de acidose, somado a melhoria do paciente. Não há detalhes se o paciente continua internado ou se já foi liberado.

A apuração também constatou que não houve adulteração na bebida consumida, já que as garrafas vistoriadas mantinham os lacres íntegros e a procedência foi confirmada por notas fiscais do estabelecimento de origem

Reunião emergencial

Uma reunião emergencial foi solicitada pela secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, por conta do cenário de alerta em que o país se encontra sobre o consumo de bebidas adulteradas.

Sobre as intoxicações

A intoxicação por metanol partindo do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, como gins, vodkas e whisky, já causou casos graves de internação, perda de visão e até mortes.