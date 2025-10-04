Governo da Bahia anuncia reunião urgente após 'crise do metanol' disparar

Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol - Foto: Reprodução

A Bahia entrou em estado de alerta em meio a alta dos casos suspeitos de intoxicação por metanol que disparou no Brasil. O estado não saiu ileso do caso e já registrou a primeira morte com suspeita na cidade de Feira de Santana. Diante disso, a Secretaria da Saúde (Sesab) anunciou uma reunião emergencial para tratar sobre o assunto.

O encontro ocorre na manhã do próximo domingo, 5, às 9h30, na sede da pasta, localizada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, em formato híbrido. Na ocasião, vão participar da sala de situação, os seguintes órgãos:

Conselho dos Secretários municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA);

Departamento de Polícia Técnica (DPT);

Polícia Civil;

Secretarias municipais de Salvador e Feira de Santana;

Diretoria de vigilância dos municípios;

Procon;

Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon);

Conselho Estadual de Saúde.

De acordo com a secretária, a proposta é alinhar os diferentes órgãos para garantir respostas rápidas e integradas. “É fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos”, disse a Roberta Santana.

Integram ainda a reunião o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Estadual), a área de tecnologia da Sesab (CGTICS), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox) e os coordenadores dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS).

Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia

A Bahia recebeu neste sábado, 4, um reforço estratégico para o enfrentamento a possíveis casos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde enviou 90 ampolas de etanol farmacêutico à Sesab, produto utilizado como antídoto em casos de contaminação pela substância, frequentemente usada de forma ilegal na adulteração de bebidas alcoólicas.



De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ampliação dos estoques visa garantir acesso rápido ao tratamento em todos os estados, mesmo antes da confirmação laboratorial dos casos. A distribuição começou neste sábado, com as primeiras remessas destinadas à Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.