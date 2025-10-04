Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM ALERTA

Governo da Bahia anuncia reunião urgente após 'crise do metanol' disparar

Feira de Santana registrou uma morte por suspeita de intoxicação por metanol

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/10/2025 - 16:30 h
Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol -

A Bahia entrou em estado de alerta em meio a alta dos casos suspeitos de intoxicação por metanol que disparou no Brasil. O estado não saiu ileso do caso e já registrou a primeira morte com suspeita na cidade de Feira de Santana. Diante disso, a Secretaria da Saúde (Sesab) anunciou uma reunião emergencial para tratar sobre o assunto.

O encontro ocorre na manhã do próximo domingo, 5, às 9h30, na sede da pasta, localizada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, em formato híbrido. Na ocasião, vão participar da sala de situação, os seguintes órgãos:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Conselho dos Secretários municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA);
  • Departamento de Polícia Técnica (DPT);
  • Polícia Civil;
  • Secretarias municipais de Salvador e Feira de Santana;
  • Diretoria de vigilância dos municípios;
  • Procon;
  • Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon);
  • Conselho Estadual de Saúde.

De acordo com a secretária, a proposta é alinhar os diferentes órgãos para garantir respostas rápidas e integradas. “É fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos”, disse a Roberta Santana.

Leia Também:

Hungria tem mudança no estado de saúde em meio a suspeita de metanol
Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia
Metanol? Polícia investiga esquema de leite adulterado e recolhe 200 litros
Ministério da Saúde anuncia medida para enfrentar 'crise do metanol'

Integram ainda a reunião o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Estadual), a área de tecnologia da Sesab (CGTICS), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox) e os coordenadores dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS).

Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia

A Bahia recebeu neste sábado, 4, um reforço estratégico para o enfrentamento a possíveis casos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde enviou 90 ampolas de etanol farmacêutico à Sesab, produto utilizado como antídoto em casos de contaminação pela substância, frequentemente usada de forma ilegal na adulteração de bebidas alcoólicas.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ampliação dos estoques visa garantir acesso rápido ao tratamento em todos os estados, mesmo antes da confirmação laboratorial dos casos. A distribuição começou neste sábado, com as primeiras remessas destinadas à Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia metanol Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x